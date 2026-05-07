Horóscopo de HOY, jueves 7 de mayo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: surgirán problemas que podrían afectar los beneficios o ingresos, pero los resolverá. Amor: descubrirá un rasgo de su pareja que hace crecer su encanto y la amará más.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se darán las condiciones para cancelar deudas y generar proyectos ambiciosos. Amor: situación de fluidez en una cita, las crecientes afinidades crearán un romance.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento propicio en todas las áreas, negocios o proyectos nuevos. Éxito. Amor: ante una exigencia de definiciones, se le ocurrirá una propuesta generosa.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: un nuevo método generará metas ambiciosas e ideas que potenciarán los proyectos. Amor: hará el esfuerzo por no herir la susceptibilidad de alguien y su encanto crecerá.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirán trabas inesperadas al implementar un proyecto nuevo pero las superará. Amor: su encanto se percibirá irresistible en el entorno y será el centro de las miradas.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: hará bien en confiar en el talento de los colegas; las metas serán alcanzadas. Amor: la pareja estará cerca de una crisis evitable; si promueve el diálogo, se acercarán.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: aparecerán reclamos que se resolverán con una atención personalizada. Amor: momento para demostrar su afecto y dotar de nueva energía a la pareja, todo mejorará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento para mantener discreción y no confiar en cierta gente. Amor: dejará de lado la timidez y recuperará el fuerte encanto del romance inicial.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las cosas marcharán bien pero cierta gente no ayudará. Amor: una revelación de su pareja mostrará cierta pena pero con simpatía la ayudará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: uno de sus planes será un éxito y dará que hablar al entorno. Amor: tendrá actitudes que podrían no ser comprendidas en la pareja; hará falta dialogar.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: la rutina dejará de ser agobiante por un inteligente cambio de planes. Amor: surgirán temas para revisar en la pareja y será bueno hacerlo con buena voluntad.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una de sus propuestas parecerán fantasiosas pero convencerá a todos. Amor: su fuerte encanto atraerá a una persona especial que hará vibrar su corazón sensible.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INDIVIDUALISTA Y PACIENTE. PLANEA PARA LUCIRSE EN EL TRABAJO Y EN EL AMOR.