El mes de mayo trae una de las celebraciones más esperadas del año para muchas familias peruanas: el Día de la Madre, una fecha pensada para agradecer y reconocer el rol fundamental que cumplen en la familia. La conmemoración, extendida a nivel global, tiene distintos orígenes y formas de celebrarse. A continuación, repasamos su historia y las fechas en que se celebra en Perú y otros países.

¿Por qué el Día de la Madre en Perú se celebra cada segundo domingo de mayo?

El Día de la Madre en Perú, una celebración profundamente arraigada en la cultura peruana, tiene un origen singular que se remonta al corazón de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Surgió como un clamor estudiantil, impulsado por un grupo de jóvenes que deseaban honrar de manera especial a sus madres, reconocer su amor y dedicación.

Fue en el año 1924 cuando esta iniciativa estudiantil provocó un intenso debate en la sociedad peruana. La petición de establecer un día dedicado a las madres ganó fuerza y resonancia, culminando en un momento histórico con la promulgación de la Resolución Suprema Número 677, fechada el 12 de abril de aquel año.

Desde entonces, el segundo domingo de mayo ha sido oficialmente designado como el Día de la Madre en Perú. Esta fecha, marcada por el reconocimiento y el afecto hacia las madres, se ha convertido en una ocasión significativa para las familias peruanas, quienes aprovechan este día para expresar su amor y gratitud hacia la figura materna.

La historia de este tributo universitario perdura como un ejemplo inspirador de cómo una simple idea puede transformarse en una tradición nacional que trasciende generaciones.

¿Cuándo es el Día de la Madre en Perú y el mundo?

La fecha del Día de la Madre varía según el país. En el Perú, así como en otros países del mundo, se celebra el segundo domingo de mayo.

Perú: Segundo domingo de mayo

Segundo domingo de mayo Argentina: Tercer domingo de octubre

Tercer domingo de octubre México: 10 de mayo

10 de mayo Brasil: Segundo domingo de mayo

Segundo domingo de mayo Chile: Segundo domingo de mayo

Segundo domingo de mayo Colombia: Segundo domingo de mayo

Segundo domingo de mayo Ecuador: Segundo domingo de mayo

Segundo domingo de mayo Venezuela: Segundo domingo de mayo

Frases para dedicar en el Día de la Madre