El misterio ha terminado. Tras años de teorías, filtraciones masivas y una tensa espera, Rockstar Games y su empresa matriz, Take-Two Interactive, han puesto fin a las especulaciones. Grand Theft Auto VI (GTA 6) ya tiene un día marcado en el calendario y la maquinaria de marketing está lista para arrancar de cara a la recta final del año.

Si quieres saber exactamente cuándo podrás recorrer las calles de una Vice City moderna junto a Lucia y Jason, en esta nota te contamos todos los detalles oficiales de su salida, las plataformas confirmadas y el futuro del juego en PC.

La fecha de lanzamiento oficial de GTA 6

Tras varios ajustes internos para asegurar el máximo pulido gráfico y técnico del juego, Take-Two Interactive confirmó de manera oficial y definitiva en su último reporte financiero que GTA 6 se lanzará a nivel mundial el 19 de noviembre de 2026.

Esta fecha no es un simple rumor; está respaldada por las proyecciones económicas de la compañía para inversores, donde estiman alcanzar ingresos récord de más de 8 mil millones de dólares gracias, principalmente, al debut del juego en el penúltimo mes del año. Con esto se descarta cualquier temor de un nuevo retraso que mueva el título hasta 2027.

Plataformas confirmadas para el estreno de GTA 6

Rockstar Games ha decidido apostar de lleno por la tecnología actual para exprimir al máximo el motor gráfico RAGE. Por esta razón, el videojuego dejará atrás por completo a la anterior generación de consolas. Las plataformas confirmadas para el día de lanzamiento son:

PlayStation 5 (Soporte completo desde el día uno)

(Soporte completo desde el día uno) Xbox Series X (Resolución y rendimiento premium)

(Resolución y rendimiento premium) Xbox Series S (Versión optimizada para la consola digital de Microsoft)

El juego aprovechará la velocidad de los discos SSD de estos sistemas para eliminar los tiempos de carga entre interiores y el gigantesco mapa de Leonida (el estado ficticio basado en Florida donde se ambienta la entrega).

Qué pasará con GTA 6 en PC y cuándo podría salir

Una de las preguntas más frecuentes entre la comunidad de jugadores es si GTA 6 estará disponible en ordenadores el mismo 19 de noviembre. La respuesta oficial es no.

Rockstar Games mantiene su tradicional estrategia de “consolas primero”, la misma fórmula que aplicaron con éxito en lanzamientos históricos como Grand Theft Auto V y Red Dead Redemption 2. El juego no tendrá un estreno simultáneo en PC para evitar la piratería inicial y permitir al equipo centrarse en la optimización de hardware cerrado.

¿Cuándo llegará a PC? Aunque no hay una fecha oficial por parte de los desarrolladores, los analistas de la industria estiman, basándose en el historial de la empresa, que la versión para ordenadores (vía Rockstar Games Launcher y previsiblemente Steam) se lanzará entre finales de 2027 y mediados de 2028, aproximadamente de 12 a 18 meses después del debut en consolas.

Cuándo empiezan las preventas y el próximo tráiler de GTA 6

El director ejecutivo de Take-Two, Strauss Zelnick, adelantó que la campaña fuerte de promoción comenzará durante el verano de este año. Esto significa que a finales de junio o inicios de julio de 2026 se liberará el esperado Tráiler 3 de GTA 6.

Junto con el estreno de este nuevo avance en video, se abrirán oficialmente las preventas a nivel mundial en las tiendas digitales de PlayStation Store y Xbox Marketplace (del cuál ya se ha habilidado la wishlist), así como las reservas de las ediciones físicas en los principales distribuidores del mercado minorista. Se espera que se anuncien diferentes versiones, que incluirán desde la edición estándar hasta codiciadas ediciones de colección con contenido exclusivo tanto físico como digital.

Ficha técnica de GTA 6