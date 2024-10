Magaly Medina viene enfrentando diversas críticas por presuntas vinculaciones con Andrés Hurtado; sin embargo, ella ha negado siempre que existe algún vínculo entre ellos. Ahora, la presentadora de espectáculos envió un mensaje a Laura Bozzo, quien repitió un comentario hecho por Cristian Zuárez, señalando que el popular ‘Chibolín’ le habría pagado pasajes a Medina y su esposo, para asistir a los premios Martín Fierro.

En declaraciones al diario Trome, la presentadora de “Magaly TV, la firme” aclaró, nuevamente, que no tiene ningún vínculo con el investigado Andrés Hurtado y no descartó tomar acciones legales contra Laura Bozzo.

“Es increíble como Laura puede ser tan ligera al decir una información que le contó Cristian Zuárez cuando siempre hemos sabido que Cristian Zuárez es fanfarrón. ¿Dónde están las pruebas? Creo que mi nuevo abogado (el Dr. Benji Espinoza) está preparando una carta rectificatoria para ella porque me parece risible intentar tirarme barro sin conocimiento de causa”, dijo Medina.

“Yo tengo todas las pruebas y las voy a mostrar esta noche para responderle a Laura para que cuando hable de mí lo haga con pruebas y deje de repetir rumores, porque rumores sobre mí puede haber miles, pero es parte de la leyenda negra con la que he crecido y no me molesta, pero en esta circunstancia hay que ser bastante irresponsable para decir una mentira de ese tamaño”, añadió.

Asimismo, Magaly Medina aclaró que no sabe el motivo por el que la vinculan con el polémico Andrés Hurtado, luego que el Poder Judicial ordenara 18 meses de prisión preventiva contra el presentador de TV por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo.

“No sé por qué Laura, quiere vincularme a ‘Chibolín’, al tipo lo conozco como cualquiera que viene a mi programa, nunca le niego una foto a nadie, así tú seas un delincuente no te lo voy a negar, porque no ando pidiendo tus antecedentes para hacerlo, la gente que es fan de mi programa, es fan y punto”, aclaró.

“Si fuera amiga de ‘Chibolín’ nunca lo hubiera negado como hizo Jéssica Newton. Es más, fui testigo de esa amistad cuando me invitó a su ‘Fiesta de blanca’ hace años atrás. ‘Chibolín’ se metió a nuestro box y se tomó fotos con todos nosotros. Amistad y cercanía, son cosas distintas, querer a la fuerza buscar un vínculo con Andrés Hurtado parece ser la nueva obsesión de algunos ¡qué pena por ellos!, pero no fuimos amigos”, agregó la popular ‘Urraca’.

