Leslie Moscoso usó sus redes sociales para denunciar a su aún esposo, José Carlos Cortez, por amenazas de muerte que han alterado su tranquilidad y la de sus hijos. Ante ello, el empresario salió a desmentir las acusaciones en su contra.

“A Leslie la respeto, es una gran mujer. A veces, en los matrimonios hay problemas, peleas, que le pueden pasar a cualquiera; pero más allá de eso, jamás le haría daño, siempre la voy a respetar. Nunca voy a hablar mal de ella, tiene todo mi respeto, así como sus hijitos, he sido un padre para su menor hijo. Jamás les haría daño a ellos, ni a nadie. Soy una persona con valores y principios”, dijo para Trome.

“A veces, hay discusiones que puede tener una pareja; pero más allá de eso no hay nada, eso lo quiero dejar claro. Mi total respeto para ella y sus hijos”, agregó.

José Carlos aprovechó en asegurar que el fin de su relación no tuvo nada que ver con algún tipo de agresión o una tercera persona. Asimismo, mencionó que respeta mucho a la artista y la considera una gran mujer.

“Tuvimos altas y bajas. No somos la primera ni última pareja que se separa, y cada quien tiene el derecho de continuar con su vida de la manera que mejor le parezca. Somos personas adultas y civilizadas”, dijo al mencionado medio.

“A ella, siempre la he visto como una mujer muy correcta. No podría decir algo que jamás he visto, sería maldad de mi parte afirmar algo así. No vivo un momento bueno, pero tampoco voy a inventar cosas”, finalizó.

Comunicado de Leslie Moscoso

Leslie Moscoso, usó sus redes sociales para emitir un comunicado en el que denuncia a su aún esposo de hostigarla y amenazarla. La actriz cómica pidió apoyo a las autoridades y resaltó que tomará acciones legales contra José Cortez.

“Desde hace varias semanas venimos siendo acechados y recibiendo amenazas de muerte y actos de hostilización por parte de mi cónyuge José Carlos Cortez Maetahara de quien me encuentro separada”, escribió Leslie.

“Por ello, estoy procediendo a iniciar las acciones legales correspondientes y públicamente lo hago responsable de cualquier atentado que pudiera existir contra mi integridad física y vida, así como la de mis hijos”, agregó.