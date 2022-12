Ludwika Paleta es una de las actrices más reconocidas de México. Su primer trabajo fue “Carrusel” (1889), y desde esa ficción no ha parado de sumarse a producciones mexicanas e internacionales. La actriz nació en Cracovia, Polonia, pero sus padres decidieron migrar a Latinoamérica cuando ella y su hermana eran muy pequeñas. La historia de su cómo llegaron a México no es muy conocida, pero en una entrevista la intérprete de 44 años reveló las razones por las que su familia decidió salir de Polonia rumbo al país charro.

La migración

Zbigniew Paleta es un músico polaco que se casó con Barbara Paciorek Kowalowka, una profesora y artista plástica polaca, con quien tuvo dos hijas: Ludwika y Dominika. El señor Paleta se convirtió en un importante compositor de películas y novelas mexicanas cuando migró de su país natal a México y su hija Ludwika se volvió en una gran actriz. Durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, la interprete reveló cómo fue este viaje de Polonia a México.

“Era el año 1980, había mucha incertidumbre, había muchos problemas económicos, como siempre Polonia ha sido un país se ha vivido sino es la guerra, la post guerra. Siempre han tenido una situación política y económica muy difícil. Pero en esta época había mucha escasez de productos. Había un vale para recoger algunas cosa que hacían falta, te daban 500g de jamón o carne para todo la semana, entonces mi papá me cuenta que me llevaba en sus hombros y yo entregaba el vale, y las señoras que repartían la carne decía ‘ohhh’ al verme y le daban 100 ‘gramitos’ más. Eran épocas muy difíciles”, cuenta la actriz.

Ludwika recuerda que como su papá es violinista y tocaba con grandes personalidades polacas, tenía la oportunidad de salir del país, algo que no era permitido debido al régimen de aquella época. Tuvo la oportunidad de ir a Cuba y de ir dos veces a México. “A mí papá le encantaba la cultura latinoamericana. Le encantaba México”, añade.

“Un día le dijeron que había audiciones para músicos, sobre todo de cuerdas, y se sabe que los músicos polacos, rusos, sobre todo de Europa del este son muy buenos músicos de cuerdas. Entonces mi papá fue a una audición, cuando estaba cerrando el estuche de su violín, le dijeron: espere, sí nos interesa. Al poco tiempo le dijeron que había una plaza en México”, agrega.

Cuando el señor Paleta le cuenta a su esposa sobre esta oportunidad laboral en México durante todo un año, ella le dijo que no quería ir, que se quedaba con sus dos hijas en Polonia. “Hace cuarenta años, no se sabía nada o casi nada de países tan lejanos, lo que sabías lo encontrabas en los libros, no teníamos demasiada información”, complementa la actriz. Sin embargo, cuenta que su papá salió un momento a tomarse unos vinos con unos amigos y cuando regresó a su casa, encontró a su esposa dormida con un libro de México sobre ella. “Al final, nos vinimos a México”, comenta.

El primero en llegar fue el papá de Ludwika y dos meses después llegaron su mamá, su hermana y ella. “Mi mamá, llegó con dos maletas, una sartén y unos cubiertos. No tenía idea con lo que se iba a encontrar aquí. Ahora, al recordar esto, me genera mucha ternura. Ella se enamoró perdidamente de México, hecho raíces muy rápido, pero a mí papá le costó mucho. Sobre todo porque los mismos polacos que vivían aquí no lo recibieron bien”, indica.

La actriz revela que durante los primeros años que vivieron en México, ella ni su hermana se dieron cuenta que a sus papás les costó mucho estar en ese país nuevo. “No nos damos cuenta todo lo que hacen los papás por nosotros, que brincaba de trabajo en trabajo, que trabajaba en la orquesta, que luego se iba a otro trabajo y en la noche se iba a tocar a un hotel para juntar”, concluye con nostalgia y lágrimas en los ojos la actriz.