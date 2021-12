Conforme a los criterios de Saber más

Se han hecho muchas series y películas sobre la maternidad. Algunas de estas ficciones intentan mostrar cómo es en realidad, sin maquillaje ni estereotipos. “Madre solo hay dos” es una divertida comedia creada por Carolina Rivera y Fernando Sariñana que explora la maternidad a través de dos poderosos personajes interpretados por Ludwika Paleta y Paulina Goto.

Paleta interpreta a Ana, una mujer fuerte y empresaria que es adicta a su trabajo hasta que se entera que su bebé fue cambiada accidentalmente al nacer, con la hija de Mariana (Goto), una mamá joven que es completamente diferente a ella pero con quien comparte varios valores. Este hecho la lleva a replantearse su vida.

Medios internacionales han criticado que esta serie “fue vendida” como una que trata sobre la maternidad, pero que no se ve a las protagonistas ejerciendo siempre ese rol. Es decir, no están 24 horas con sus hijos. No por ser madre significa que se abandonará sueños, metas y trabajos, para velar el sueño del bebé. Considero que esta ficción tiene un buen balance, pues se ve a las protagonistas con sus hijos mientras que continúan con otras actividades.

Esta segunda temporada continúa tocando temas relevantes como la maternidad, la igual de género, el amor, la infidelidad y el divorcio; todo con una gran cuota de comedia que hace mucho más digerible los tópicos que aborda.

Ludwika Paleta y Paulina Goto regresan como protagonistas en la segunda temporada de "Madre solo hay dos". (Foto: Netflix)

Lo bueno

La segunda temporada de “Madre solo hay dos” continúa la historia de Ana (Ludwika Paleta) y Mariana (Paulina Goto) tras su separación. Al enterarse de la verdad, Ana decide que Mariana se vaya de la casa. La forma en cómo se amistaron en la segunda temporada, fue emotiva y una de las mejores escenas en las que ambas participan.

En esta temporada, varias de las historias crecen. Si bien Ana y Mariana siguen siendo los personajes principales. Tanto Pablo (Javier Ponce) como Juan Carlos (Martín Altomaro) se roban el show en los nuevos episodios. Ellos al igual, que sus ex parejas intentan ser mejores padres y buscan la forma de poder pasar tiempo con sus hijos, aunque para eso tengan que tomar decisiones radicales. Sin duda, el giro de las historias de sus personajes enriquece la ficción.

Ana y Juan Carlos en la segunda temporada de "Madre solo hay dos". (Foto: Netflix)

Si algo se ha manejado muy bien en esta ficción es la comedia. Tienen personajes secundarios que potencian mucho la parte cómica de la serie, por ejemplo, los amigos de Pablo (Javier Ponce) son graciosos y sus ocurrencias generan muchas carcajadas. Además, tanto la madre como la abuela de Mariana también funcionan muy bien en la comedia. Esto reduce y genera un balance al drama que constantemente derrocha Mariana.

Otro de los aciertos de esta temporada, es brindar un personaje nuevo con el potencial de Ferrán (Matías Novoa). Este apuesto dueño del Cowork, en donde Ana y Mariana empiezan a trabajar juntas, llega a sus vidas para genera más desbalances y malos entendidos.

Mariana y Ferrán en la segunda temporada de "Madre solo hay dos". (Foto: Netflix)

La segunda temporada “Madre solo hay dos” nos brinda extraordinarias lecciones sobre la maternidad, el balance entre el trabajo y la vida personal, el amor y desencuentros familiares. Al final, como lo muestra esta ficción, la familia - aún con sus errores- es lo que importa.

Lo malo

Considero que por momentos el personaje de Mariana se vuelve demasiado agotador para el televidente. El drama, desde la primera temporada, es parte de su vida y pareciera que la persigue. En ocasiones, debido a las decisiones que toma, se convierte en la antagonista y cae mal. Si bien esto muestra varias matices de su personaje, termina siendo irritante por momentos.

Veredicto

“Madre solo hay dos” es una serie, con alma de telenovela mexicana, muy divertida. Además, gracias a sus cuotas de drama ayuda a reflexionar sobre temas que siempre son necesarios de hablar. La interpretación de Ludwika Paleta es una de las mejores armas que tiene esta ficción para convencerte en verla. Al menos yo, ya quiero que se confirme la tercera temporada y sepamos cómo continúa esta historia.

"Madre solo hay dos" estrenó su segunda temporada. (Foto: Netflix)

La ficha:

Sinopsis: La serie gira en torno a la historia de dos mujeres que son muy diferentes y que chocan entre sí, pero por cuestiones del destino tendrán que hacer a un lado sus diferencias por un bien mayor. Ambas descubren que sus bebés fueron intercambiados accidentalmente al nacer.

Director: Fernando Sariñana, Carolina Rivera

Episodios: 8

Elenco: Ludwika Paleta, Paulina Goto, Oka Giner, Javier Ponce, Liz Gallardo, Elena del Río.

Plataforma: Netflix

Calificación:★★★

