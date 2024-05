No obstante, hasta el mismo entrenador de la selección peruana, ve complicado su presencia en la Copa América, Christian Cueva no para y hace su recuperación en Videna, para acortar los tiempos y volver a estar óptimo para el fútbol.

Ante ello, El Comercio realizó una pregunta a periodistas destacados sobre el presente de Christian Cueva, y si no llega a la Copa América, quien debería reemplazarlo en la selección peruana.

1. ¿Debe volver Cueva a la selección y por qué?

2. ¿Quién podría ocupar su lugar?

Omar Dávila - fundador del diario El Bocón

1. En este momento Cueva no debería volver a la selección, por su condición de salud y no encontrarse en alta competencia. La responsabilidad es del entrenador.

2. Deben darle oportunidades a Quispe y Concha por ser conductores naturales en sus equipos.

Daniel Kanashiro - Liga 1 Max

1. Debería jugar si en el tiempo logra recuperar la rodilla a plenitud, si físicamente se pone en forma y encuentra equipo donde jugar. Una vez que haga check en esos puntos, podemos volver a ilusionarnos con el futbolista que alguna vez fue con la camiseta de la selección. Antes no.

2. Su lugar no tiene un reemplazo natural. Pensaría en Piero Quispe, pero aún falta conocer cómo calzará Fossati, la ausencia de esas características en su idea de juego.

Rodrigo Morales - Direct TV

1. Cueva creo que sí debería volver si es que se llega a recuperar física y futbolísticamente. No hay un jugador peruano con sus características y por eso también el interés positivo del comando técnico de Fosatti en recuperarlo.

2, Reemplazarlo hombre por hombre es imposible, es un jugador diferente.

Pedro Ortiz Bisso - Columnista de El Comercio

1. En lo particular, si vuelve, tiene que volver bajo estrictas reglas, y si se sale de ellas, yo creo que ya no hay que darle otra oportunidad más. Ya demasiado se le ha aguantado y si es que no quiere él aprovechar todas las oportunidades, no solamente que le está dando la selección, sino la vida, ya es culpa de él.

2. Si no volviera, es que el problema, es que no hay un jugador de las características de Cueva, y justamente creo que él se aprovecha de eso. No sé si conscientemente, pero se aprovecha de eso. El único parecido en cuanto a características futbolísticas es Piero Quispe.

