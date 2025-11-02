Daniela Darcourt ofreció una reveladora entrevista al programa “Esta noche”, donde no solo contó detalles de su carrera y su vida personal, sino que, por primera vez, habló del fin de su relación con el bailarín Waldir Felipa.

En conversación con la ‘Chola Chabuca’, la intérprete de “Señor mentira” aseguró que su expareja se portó bien con ella durante su relación y aseguró que no tiene un mal concepto de él.

“Nadie es mejor que nadie. Waldir es una persona increíblemente maravillosa, es un ser humano talentosísimo, un hombre excepcional, un caballero, nunca me ha faltado el respeto. Ninguno de los dos le ha faltado el respeto al otro”, dijo Daniela Darcourt.

Daniela Darcourt se sinceró sobre su vida en una entrevista para "Esta noche". (Foto: Instagram)

“Si quieren ver que nos sacamos los ojos, eso no va a pasar. Ni hoy ni mañana. Lo que decidamos él y yo va a quedar entre nosotros como ha quedado hasta ahora”, agregó.

Asimismo, la salsera resaltó que aún mantiene sentimientos importantes por el bailarín, por lo que evitará hablar más del tema. Durante la entrevista, compartió escenario con Josimar.

“Aquí se cierra este tema. Waldir es maravilloso, lo amo, lo quiero. El igual a mí. Nos respetamos, nos admiramos y eso para mí es lo más importante”, precisó Daniela Darcourt durante la entrevista.

Finalmente, la salsera aseguró que no se arrepiente de su relación con Waldir Felipa. “Yo elegí a Waldir y no me arrepiento y lo elegiría 500 mil veces más y si no, nos seguiremos respetando”, afirmó.