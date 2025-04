Luis Advíncula vuelve a demostrar su cercanía con la cantante Daniela Darcourt y le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales por su cumpleaños número 29. Con fotografías inéditas y un peculiar mensaje, el futbolista sorprendió a todos al compartir unas tiernas palabras a la artista que considera su “hermanita menor”.

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista de Boca Juniors compartió una serie de fotografías inéditas al lado de la cantante, a quien le dedicó un emotivo mensaje por su cumpleaños.

“Hoy es el cumpleaños de mi hermanita menor. Tú sabes lo mucho que te amo y que siempre voy a estar para ti. Eres una persona con un corazón hermoso, y siempre te voy a cuidar y proteger, hermanita de mi corazón”, escribió Luis Advíncula.

“Espero que la pases de lo mejor, como te lo mereces. ¡Ya nos veremos para reírnos y disfrutar! Siempre pa’ ti, ¡ya tú sabes! Con tantííííísimaaaa frente jajajaja Y como siempre te digo: *tu voz me llega al pin...* jajajaja ¡A mí no me cantes!”, añadió el futbolista.

Luis Advíncula dedicó emotivo mensaje en redes sociales a Daniela Darcourt. (Foto: Instagram)

Daniela Darcourt responde a Luis Advíncula

Como era de esperarse, la publicación de Luis Advíncula recibió decenas de comentarios que se sumaron a los saludos de cumpleaños hacia Daniela Darcourt; sin embargo, la salsera no se quiso ausentar y respondió con un emotivo mensaje.

“Ay, hermano de mi alma… Lo que yo te amo a ti, negro mío. Creo que ni tú mismo tienes idea del inmenso amor que te tengo. Gracias por estar siempre para mí, por cuidarme y amarme como nadie. De los hombre de mi vida, eres el primero Y LO SABES. Te amo infinitamente Luis Advíncula, que sean mil años más juntos, SIEMPRE”, escribió Darcourt.

Daniela Darcourt respondió al emotivo mensaje de Luis Advíncula. (Foto: Instagram)

Como se recuerda, la salsera Daniela Darcourt cumplió 29 años este domingo 20 de abril y en la previa de su día especial recibió diversos mensajes y palabras alentadoras que celebraban su vida. La cantante es reconocida por sus temas y prodigiosa voz, además de su participación en diversos programas de televisión.