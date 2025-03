En una amena entrevista para el espacio “Café con la Chevez”, la reconocida cantante Daniela Darcourt reveló el cercano vínculo amical que mantiene con el futbolista Luis Advíncula. Con diez años de amistad, ambos han demostrado en múltiples ocasiones lo unidos que son, no solo a través de publicaciones en redes sociales acompañadas de mensajes cargados de sentimiento, sino también en eventos públicos. En medio de los diversos comentarios que surgen a raíz de su cercanía, Daniela recalcó que entre ellos solo existe un afecto sincero. Entérate más sobre la relación especial que mantiene la salsera con el jugador de la ‘Blanquirroja’.

¿QUÉ MENCIONÓ DANIELA DARCOURT SOBRE SU CERCANÍA CON LUIS ADVÍNCULA?

Luego de que Darcourt compartiera una publicación en redes sociales abrazando a Advíncula, los comentarios no tardaron en llegar, e incluso algunos malinterpretaron la situación mostrada. Dedido a esto, la cantante enfatizó de manera clara que su vínculo amical está fortalecido por el respeto mutuo.

“Desde hace 10 años (tienen una amistad). Él sabe cuánto lo amo, lo admiro, lo respeto. No solamente a él, a su familia, a sus hijos, son mis sobrinos. He compartido mucho más con él de lo que la gente se imagina, no solamente con él, con otros futbolistas también”, sostuvo en el espacio “Café con la Chevez”. De esta manera, reafirmó que también ha compartido momentos con otras figuras del fútbol nacional, como Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Yotún, entre otros.

Asimismo, ante el cuestionamiento sobre si en algún momento el deportista habría tenido intenciones de salir con ella, Daniela mencionó que eso no ha ocurrido y que, por parte de Advíncula, siempre ha buscado cuidarla. “Como decía mi hermano Luis Advíncula, solamente determinadas personas a usted se le pueden acercar. Celoso como nadie, porque claro, hoy me ves chiquita, para él soy su nenita”, dijo la artista.

Por último, recalcó que su amistad era genuina y que él se preocupaba por su bienestar personal. Cada logro que obtenía siempre venía acompañado de una felicitación de su parte. “Es mi hermanito, siempre está pendiente y se enorgullece mucho de las cosas que hago. Siempre recibo un mensajito de él y viceversa”, indicó.

¿CÓMO VA LA RELACIÓN AMOROSA ENTRE DANIELA DARCOURT Y WALDIR FELIPA?

El pasado sábado 8 de marzo, la cantante compartió una especial fotografía en su perfil de Instagram, donde se le apreciaba recostada en los brazos del bailarín. Ambos se mostraban evidentemente enamorados y con miradas cómplices. “Llegaron los seis meses. Y los que faltan, te amo, Waldir Felipa”, fueron las palabras que acompañaron la publicación.

Cabe recalcar que, desde que hicieron oficial su vínculo amoroso el pasado septiembre de 2024, ambos no han dudado en evidenciar su amor al público, demostrando que están más unidos que nunca, según recoge Infobae.

¿QUÉ MEDIDAS TOMÓ LUIS ADVÍNCULA LUEGO DE SER MENCIONADO EN EL PRÓXIMO EPISODIO DE “EL VALOR DE LA VERDAD”?

Luego de que su nombre fuera mencionado por Shirley Arica en los videos promocionales del próximo episodio de “El Valor de la Verdad”, donde se menciona que hubo un encuentro privado entre la modelo junto a Luis Advíncula, Yoshimar Yotún y Christian Cueva, el futbolista de Boca Juniors optó por desactivar su perfil de Instagram. Posteriormente, volvió a activarlo, pero con los comentarios deshabilitados. Dicha acción fue replicada por Yotún, quien hizo lo mismo tras escuchar su nombre en el programa.