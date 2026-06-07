Por Redacción EC

El reciente retiro de Diego Chávarri de la competencia en ‘La Granja VIP Perú’ ha generado una intensa expectativa mediática, no solo por lo cerrado de la última gala de eliminación, sino también por las revelaciones hechas por el exfutbolista sobre su controvertido vínculo con la participante Gabriela Herrera. Tras abandonar el reality, el exintegrante del programa decidió responder a las preguntas sobre las confesiones que ambos protagonizaron durante la convivencia, aclarando qué sintió realmente por la bailarina y cómo interpreta actualmente aquellos momentos que dieron mucho de qué hablar dentro y fuera de la casa. Además, reconoció errores en su comportamiento y se pronunció sobre las críticas que surgieron a raíz de esta historia. A continuación, te contamos qué dijo el exfutbolista.

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