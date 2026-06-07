El reciente retiro de Diego Chávarri de la competencia en ‘La Granja VIP Perú’ ha generado una intensa expectativa mediática, no solo por lo cerrado de la última gala de eliminación, sino también por las revelaciones hechas por el exfutbolista sobre su controvertido vínculo con la participante Gabriela Herrera. Tras abandonar el reality, el exintegrante del programa decidió responder a las preguntas sobre las confesiones que ambos protagonizaron durante la convivencia, aclarando qué sintió realmente por la bailarina y cómo interpreta actualmente aquellos momentos que dieron mucho de qué hablar dentro y fuera de la casa. Además, reconoció errores en su comportamiento y se pronunció sobre las críticas que surgieron a raíz de esta historia. A continuación, te contamos qué dijo el exfutbolista.

¿QUÉ EXPLICACIÓN DIO DIEGO CHÁVARRI SOBRE SU RELACIÓN CON GABRIELA HERRERA?

Tras abandonar el programa, Chávarri aseguró que lo ocurrido con Gabriela fue producto de una confusión que surgió durante la convivencia. Aunque reconoció que en determinado momento pudo sentir interés por ella, sostuvo que con el tiempo entendió que no se trataba de una relación sentimental.

“Me imagino que si se ha dicho, era también porque en ese momento pude haber confundido las cosas con que de repente me gustaba o sentir una atracción por ella, que después me di cuenta que no”, comentó en diálogo con los conductores Luciana Roy y Ric La Torre.

Asimismo, señaló que la cercanía diaria dentro del reality pudo influir en la forma en que interpretó sus sentimientos y remarcó que actualmente considera que solo existe una amistad entre ambos.

Diego Chávarri niega que le guste Gabriela Herrera y dice que llamará a Thalía Bentín.

¿RECONOCIÓ HABER COMETIDO UN ERROR?

Durante la entrevista, Chávarri admitió que sus acciones no fueron las correctas y evitó justificar lo sucedido. Incluso señaló que, aunque no existió una relación física con Gabriela, entiende las críticas que recibió. “No voy a limpiarme, o sea, al decir que no me acosté con nadie, que no me besé con nadie, porque igual es un error grandísimo”, manifestó.

El exjugador también indicó que no encuentra una explicación concreta para lo ocurrido y reconoció sentirse afectado por las consecuencias que dejó esta situación.

¿QUÉ DIJO SOBRE LAS CRÍTICAS HACIA GABRIELA HERRERA?

Otro tema abordado fue la polémica generada durante los enfrentamientos dentro del reality. Chávarri consideró que debió asumir públicamente su responsabilidad cuando Gabriela fue cuestionada por otros participantes, como Samahara Lobatón, por involucrarse con él cuando mantenía una relación fuera del programa con Thalía Bentín. “Debí decir: ‘estás totalmente equivocada Samahara, esto ha sido de dos, yo dije, ella dijo, el error ha sido de los dos’”, afirmó.

Además, sostuvo que algunos comentarios buscaron perjudicar a Gabriela y señaló que el problema involucró a ambas partes por igual, por lo que las consecuencias no debían recaer únicamente sobre ella.

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LA RELACIÓN DE DIEGO CHÁVARRI CON THALÍA BENTÍN?

Al ser consultado sobre su situación amorosa fuera del programa, el exfutbolista optó por mantener cautela. Confesó experimentar un sentimiento de culpa por lo vivido dentro de ‘La Granja VIP’.

Sobre el futuro de su noviazgo, señaló: “Le voy a escribir de todas maneras. No sé cómo va a terminar... Si no se puede solucionar, bueno, no es que me dé igual. Pasa más por ella que por mí”.

¿CÓMO FUE LA ELIMINACIÓN DE CHÁVARRI DE ‘LA GRANJA VIP PERÚ’?

La partida de Diego se concretó el pasado 6 de junio, tras enfrentarse a una placa considerada como una de las más difíciles de toda la temporada. Mientras que sus compañeros de juego reaccionaron de diversas formas, destacando el apoyo de Pamela López y Mónica Torres, Gabriela Herrera mostró una notable afectación emocional, permaneciendo en silencio y visiblemente sorprendida al ver salir a quien consideraba su principal soporte en la convivencia. Chávarri se despidió del formato reconociendo que el nivel de la competencia estaba muy reñido y que “está para cualquiera”.