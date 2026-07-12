Hace algunas semanas concluyó oficialmente ‘La granja VIP’, coronando a Shirley Arica como la ganadora de la primera temporada. Aunque durante meses los seguidores pudieron conocer de cerca el día a día de los participantes, algunos de ellos no pasaron desapercibidos debido a los constantes discusiones, entredichos y reproches que captaron la atención de más de uno. De hecho, uno de los casos que más llamó la atención fue el de Diego Chávarri y Gabriela Herrera, quienes captaron el interés de los medios y de los seguidores debido a un presunto romance que habría surgido durante su participación en la pantalla chica. A pesar de que ambos han señalado que se encuentran solteros, decidieron romper su silencio y hablar sobre el vínculo que los une. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ RELACIÓN MANTIENE DIEGO CHÁVARRI CON GABRIELA HERRERA?

Luego de varias semanas de especulaciones en torno a un supuesto romance entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera mientras participaban en ‘La granja VIP’, ambos decidieron romper su silencio y hablar del controversial tema. Por ello, en la última edición del podcast ‘Ya y?’, la bailarina aclaró, en un primer momento, que está saliendo con el exfutbolista debido a la conexión natural que surgió entre ambos durante el programa de convivencia, vínculo que posteriormente optaron por trasladarlo fuera de cámaras. Sin embargo, la modelo precisó que prefiere que el proceso avance sin apuros y etiquetas, dejando abierta la posibilidad de una formalidad en el futuro.

“Nos hemos conocido de una manera bastante diferente, ahora estamos trabajando juntos, nos estamos conociendo, viendo cómo va la situación”, contó la chica reality. Por su parte, el deportista hizo oídos sordos a los comentarios de terceras personas y resaltó el buen momento que atraviesa tanto en lo personal como laboral, debido a los proyectos digitales en las que se encuentra incursionando. Además, destacó la buena química que mantiene con Gabriela, y aseguró que el espacio laboral que actualmente comparten fortalecerá aún más el vínculo entre ambos. “Estamos enfocados en lo de nosotros, sin preocuparnos ni escuchando comentarios negativos. Nos quedamos con lo bonito”, expresó.

¿QUÉ DIJO PAMELA LÓPEZ SOBRE LAS SUPUESTAS PELEAS EN ‘LA GRANJA VIP’?

A pesar de que ‘La granja VIP’ finalizó hace varias semanas, algunas concursantes han salido a diversos medios a contar más sobre esta experiencia. Este es el caso de Pamela López, una de las exconcursantes más polémicas del reality, quien reveló que se habrían producido enfrentamientos dentro de la granja que nunca fueron emitidos, ni durante las transmisiones en vivo ni a través del canal oficial de YouTube del programa. De esta manera, la trujillana no dudó en cuestionar el formato del programa, al asegurar que no se trataba de un verdadero 24/7, pues, según afirmó, existieron presuntos episodios de agresiones físicas e insultos entre sus compañeros mucho más graves que los que involucraron su caso como, por ejemplo, con Paul Michael o Shirley Arica.

“Para empezar, quiero que sepan que ese 24/7 no es 24/7; eso quiero que lo tenga claro todo el Perú. Nunca existió un 24/7. Hubo muchas cosas que han sido cortadas, que no han sido evidenciadas, posiblemente, presumo yo, para que no perjudique a otras personas. Hubo varias situaciones en las cuales creo yo que fueron cortadas porque no se hablan, cuando son cosas mucho más graves que las cosas que a mí se me señalan. Esa es mi decepción. Hubo momentos en que ha tenido que intervenir la producción para poder separar algunos conflictos que sí se fueron a las manos. Hubo presencia de la producción porque algunos granjeros se fueron a las manos y tuvo que cortarse”, sostuvo López, en declaraciones para el podcast ‘Eso Háblalo’.