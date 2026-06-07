Mantener una buena calidad de vida con el paso de los años es una de las principales prioridades de Elsa Pataky. La actriz y modelo española ha compartido en distintas entrevistas algunos de los hábitos que forman parte de su rutina diaria para cuidar su bienestar físico y mental. Entre ellos destacan el ejercicio constante, una alimentación equilibrada y el descanso adecuado. Sin embargo, también ha realizado cambios importantes en su forma de entrenar. Uno de los más llamativos fue dejar atrás el yoga, una disciplina que practicó durante años, para dar paso al pilates, una actividad que considera más conveniente a sus 49 años de edad. La propia actriz explicó los motivos de esta decisión y detalló los beneficios que encuentra actualmente en este método de entrenamiento.

¿POR QUÉ ELSA PATAKY DECIDIÓ DEJAR EL YOGA?

La intérprete explicó que anteriormente incluía el yoga dentro de sus actividades habituales, pero con el paso del tiempo optó por modificar su rutina. Según comentó, el motivo está relacionado con el impacto que ciertos movimientos pueden tener sobre las articulaciones. “Para las articulaciones creo que empieza a ser demasiado con la edad”, señaló. Por esa razón, decidió inclinarse por una alternativa que considera más suave y adecuada para su condición actual.

¿QUÉ BENEFICIOS ENCUENTRA ELSA PATAKY EN EL PILATES?

La actriz considera que el pilates le aporta ventajas que hoy encajan mejor con sus necesidades físicas. “Me ayuda más el pilates porque son estiramientos más delicados, más concentrados”, afirmó. Además, destacó que esta disciplina presta especial atención al fortalecimiento de la zona media del cuerpo. “Se centra muchísimo en el core”, explicó, antes de remarcar que esta parte es fundamental para mantener una postura correcta y conservar la fortaleza de la zona torácica.

¿CÓMO ES LA RUTINA DE ENTRENAMIENTO QUE SIGUE ACTUALMENTE?

Más allá del pilates, Pataky continúa apostando por el ejercicio de fuerza. De hecho, aseguró que suele trabajar con cargas elevadas durante sus sesiones. También presta especial atención al desarrollo de las piernas y busca exigirse al máximo en cada entrenamiento. “Mi reto es que cuando acabe me tiemblen y no pueda subir las escaleras”, comentó. Para ella, terminar una sesión con sensación de esfuerzo es una señal de que el trabajo físico ha sido efectivo.

¿QUÉ OPINIÓN TIENE SOBRE EL DESARROLLO MUSCULAR Y EL ENVEJECIMIENTO?

La modelo considera que conservar y fortalecer la masa muscular es una de las mejores herramientas para mantenerse saludable con el paso de los años. “El músculo es el mejor agente antienvejecimiento”, sostiene. No obstante, advirtió que el entrenamiento debe realizarse de manera responsable para evitar problemas físicos. Por ello, recomienda acompañar la actividad deportiva con prácticas complementarias como los estiramientos, el equilibrio corporal, la relajación y una adecuada recuperación entre sesiones.

¿QUÉ PAPEL CUMPLE LA ALIMENTACIÓN EN SU ESTILO DE VIDA?

Pataky cree que el ejercicio por sí solo no es suficiente para alcanzar un bienestar completo. Por eso presta mucha atención a lo que consume diariamente. “Mi filosofía es comer de todo con moderación”, explicó. También reveló que procura mantenerse alejada de los productos ultraprocesados y del exceso de azúcar. Entre sus opciones habituales para empezar la jornada destacan los batidos preparados con avena, frutas, semillas y otros ingredientes que le permiten obtener energía y nutrientes desde las primeras horas del día, según informa ABC.