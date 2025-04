Tras filtrarse un video en el que se le ve discutiendo con un joven al punto de lanzar su celular al suelo, el chico reality Hugo García salió a defenderse y explicó el motivo por el que tuvo la airada reacción que ha sido muy cuestionada en redes sociales. El hecho ocurrió en los alrededores de una conocida discoteca.

Hugo García respondió el mensaje de Ric La Torre, conductor de “La Noche Habla”, quien le preguntó por su versión de los hechos ante el lamentable video donde se le ve agrediendo a un joven en la calle.

Según explicó Hugo García, todo sucedió fuera de una discoteca, cuando un joven y su grupo de amigos se acercó a él en más de una oportunidad, con intenciones de molestar.

“Salí solo para comer un toque porque no había comido nada y un par de chicos se acercó a preguntarme cosas como suele hacer la gente y tengo ‘cero tema’ con eso, pero si vienes más de una vez y me buscas para molestar, creerte el vivo porque estás con tus amigos y faltarme el respeto, tampoco esperes que te sonría o te abrace”, explicó.

Hugo García se defiende y aclara imágenes que lo muestran discutiendo con un joven. (Foto: Captura de video)

El exnovio de Alessia Rovegno reconoció que tuvo una reacción agresiva e hizo un mea culpa; sin embargo, recordó que pese a ser una persona pública tiene sus límites y los demás no deberían molestarlo.

“Claramente, no voy a buscar pelearme con nadie, pero ayer fue un exceso y mi reacción fue meterle un manazo al celular del chico que estaba grabando. Sé y acepto que no fue la mejor reacción, pero como te digo, al final del día yo también tengo límites, no es que de loco voy por la calle tirándole los celulares a la gente”, precisó.

Finalmente, Hugo García agradeció que buscaran su versión de los hechos y aclaró que no tiene problemas en conversar con el chico afectado por su reacción. “Mis redes son abiertas para cualquiera que me quiera escribir”, dijo el chico reality.