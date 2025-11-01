La reconocida salsera Daniela Darcourt romperá su silencio por primera vez sobre el fin de su relación sentimental con Waldir Felipa, en una entrevista que se emitirá este sábado 1 de noviembre por América TV.

Y es que, Darcourt fue la invitada de ‘Esta Noche’, conducido por la Chola Chabuca, donde comentó sentir aprecio y cariño por Waldir, quien hace algunas confirmó su ruptura.

“Yo elegí a Waldir y no me arrepiento, lo elegiría 50 mil millones de veces más” , confesó la cantante. Además, consultada sobre su estado sentimental, respondió: “Soltera pero nunca sola”.

Según Felipa, quien declaró para América, aseguró que “no quedaron mal” tras la ruptura, para luego indicar: “Yo a Dani la quiero hasta ahora, la amo hasta ahora, no lo voy a negar”.

Daniela Darcourt se luce así tras fin de su relación con Waldir

¿Daniela Darcourt y Waldir Felipa siguen trabajando juntos?

Sin embargo, a pesar de la ruptura amorosa, el bailarín confirmó, a mediados de octubre, que continúa trabajando como parte de la orquesta de Daniela, pues tiene que cumplir algunas fechas ya pactadas.

“Seguimos trabajando juntos (...). De hecho, hay fechas que cuando ella regrese de su gira tengo que cumplir todavía porque sigo trabajando en la orquesta. Pero nada, estamos bien” , explicó.

Aunque Daniela y Waldir han puesto fin a su relación, la salsera aún conserva fotos juntos en sus redes sociales, como esta.| Foto: Instagram (@danieladarcourtoficial)

De ese modo, Felipa dejó claro que no tiene problemas en seguir compartiendo espacio con Daniela, revelando que su separación no es reciente. “No fue ayer ni hace una semana, pero nadie se ha dado cuenta”, dijo al finalizar.

Y, aunque se dejó entrever una posible infidelidad del bailarín, este negó que su ruptura haya sido provocada por ello. “Como cualquier pareja, hay cosas que se deben resolver de manera individual. Para nada fue por una tercera persona” , comentó.

¿Cómo ver la entrevista de Daniela Darcourt?

Este sábado 1 de noviembre se emitirá la entrevista de Daniela Darcourt con la Chola Chabuca, interpretada por Ernesto Pimentel. Durante el programa, el cantante Josimar también participará, negando que haya tenido hijos en España con la venezolana Verónica González, a quien llamó ‘prima’.