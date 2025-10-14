Waldir Felipa reapareció frente a cámaras y confirmó el fin de su relación con Daniela Darcourt. La revelación llega luego que se difundiera un video del bailarín bailando de forma sugerente con otra mujer en un evento al que asistió sin la cantante de salsa.
En entrevista con el programa “América Hoy”, el bailarín confirmó la noticia y aseguró que ya no mantiene una relación sentimental con Daniela Darcourt desde hace varias semanas.
LEE: Daniela Darcourt y Waldir Felipa confirman su relación con romántica publicación: “Supe que en mi vida ya existías”
“Dani y yo no estamos en una relación como tal ahora, no es una relación que ha terminado hace una semana ni ha terminado por lo que se ha visto recién”, explicó Felipa.
“No hemos quedado para nada mal y no voy a dar más detalles”, agregó el bailarín, aclarando que el fin de su relación no se produjo por una supuesta infidelidad.
Si bien Felipa no quiso dar detalles sobre la separación, aclaró que todavía tiene sentimientos por Daniela Darcourt. “Yo a Dani la quiero hasta ahora, la amo hasta ahora, no lo voy a negar”, señaló.
MÁS INFORMACIÓN: Waldir Felipa rompe su silencio y habla por primera vez de su relación con Daniela Darcourt
Finalmente, Waldir Felipa dejó abierta la posibilidad de retomar su relación con Daniela Darcourt en el futuro: “No te puedo hablar por el futuro, que pase lo que tenga que pasar, pero hoy hemos decidido estar separados, ya vemos lo que pasa más adelante”.
