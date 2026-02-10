“Nos queremos y admiramos”: Daniela Darcourt y la historia detrás de “Quién”, el sencillo que lanza la pregunta: “¿Quién te amará como yo te amé?”

“Dime, ¿quién te amará como yo te amé?”. La pregunta no busca respuesta, abre una herida. Así escribe Daniela Darcourt: desde lo que se queda latiendo cuando el amor se va pero no termina de irse. Sus historias personales —las propias y las ajenas— se convierten en canciones porque, para ella, cantar es una forma de decir lo que muchos callan. “Quién,” su nuevo sencillo, nació como balada y terminó convertido en salsa porque entendió que esa emoción pedía otro ritmo.

“Soy intensa y dramática”, dice, casi riéndose de sí misma. “¿Por qué no llevarlo a la salsa?”.

Darcourt buscaba que “Quién” pesara. Que el dolor no quedara solo en la letra, sino también en la textura del sonido. De ahí la decisión de sumar cuerdas en vivo, un paso inédito en su discografía y, sobre todo, un primer acercamiento al terreno sinfónico. Esa apuesta tomó forma junto a los productores DJ Buddha y Eliot El Mago D Oz, aliados clave para llevar la canción a ese nuevo nivel.

“Esta es una primera aproximación a ese sueño de, en algún momento, trabajar con una sinfónica”, asegura.

Esa misma búsqueda de intensidad se condensa en una sola línea. La frase central de “Quién” lo resume todo: “Dime quién te amará como yo te amé”. La ganadora de dos Premios Luces subraya que la letra no apunta a una persona en particular ni funciona como una factura sentimental o un ajuste de cuentas; es, más bien, una emoción abierta que cualquiera puede reconocer.

“Esa pregunta no solo se hace en el amor de pareja”, aclara. “También pasa con la familia, con los vínculos que se rompen, con la gente que uno no quiere perder. No pasa nada si le dices a alguien lo que sientes”, detalla.

Daniela Darcourt, lanza "Quién", su sencillo que marca un capítulo importante en su carrera. (Foto: Violeta Ayasta/photo.gec) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > VIOLETA AYASTA

Deslinde

Ese permiso para decir lo que se siente, sin embargo, no implica señalar a alguien. Desde esa premisa, Darcourt despeja cualquier lectura predecible y descarta que Waldir Felipa, su expareja, haya inspirado la canción.

“No tiene nada que ver con él. Como fue una relación bonita, yo creo que no le escribiría absolutamente nada negativo, al contrario. Tanto él como yo tenemos una relación bastante hermosa, y digo hermosa porque está centrada y basada en la paz. Nosotros nos queremos un montón, nos respetamos y admiramos, y creo que eso es, al final del día, lo que más importa. A él le seguiría escribiendo canciones de amor, no de ‘¿por qué te fuiste?’”, narra.

Evolución personal

A punto de cumplir 30 años, Daniela habla de una madurez distinta. Dice que no es la misma de hace cuatro años, ni siquiera la de hace seis meses.

“Siempre he sido bien despreocupada, en el buen sentido de la palabra. Hoy soy más crítica, pero ya no me autoflagelo tanto si algo no funciona al 100% como lo idealicé, justamente porque dejé de idealizar. No espero nada, simplemente disfruto lo que hago. Vivo muchísimo más intensamente mi día a día porque entiendo que el momento es hoy. Lo único que no quiero es dejar de vivir”, reconoce.

Nueva faceta digital

Ese deseo de moverse —de probar registros sin dejar de ser ella— también la ha llevado fuera del escenario. Daniela acaba de abrir una nueva faceta en el streaming con +QTV, el canal de María Pía Copello.

“Estoy feliz en ‘Sin más que decir’, que es el nombre de mi programa, porque es un lugar que me permite ser yo. No es Daniela la artista que todo el mundo ve en el escenario, sino Daniela la amiga. Valoro el formato porque nos muestra tal como somos. No somos máquinas perfectas: tenemos buenos y malos días, y deudas que pagar”, subraya.