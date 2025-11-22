El bailarín peruano Waldir Felipa sugirió una posible reconciliación con la salsera peruana Daniela Darcourt tras compartir una foto en sus redes sociales donde se les ve juntos, acompañada de un sugerente mensaje.

Felipa, quien anunció el fin de su relación sentimental con Darcourt en octubre, publicó una imagen junto a la artista en la que escribió: “Volvimos”, adjuntando un emoji de enamorado en sus historias de Instagram.

La supuesta reconciliación se produce poco tiempo después de que la pareja confirmara su separación. En ese contexto, ambos artistas se refirieron a su vínculo con expresiones de gran afecto y respeto mutuo.

¿Qué dijeron Daniela Darcourt y Waldir Felipa tras su separación?

Darcourt, por su parte, aseguró que sentía cariño por su ex. “Cierro este tema. Waldir es maravilloso. Yo lo amo, lo adoro, lo quiero; él igual a mí. Nos respetamos, nos admiramos, y eso es lo más importante”, comentó la salsera en América TV.

En tanto, Felipa también había expresado sus sentimientos tras la ruptura, descartando que el fin se debiera a infidelidades. “Creo que nada de eso cuando terminamos dejó de existir, yo a Dani la quiero hasta ahora, la amo hasta ahora, no lo voy a negar”, afirmó.

El bailarín, en su momento, explicó que la separación fue una decisión madura y personal, evitando dar detalles sobre una posible vuelta: “Hoy hemos decidido estar separados. Ya veremos lo que sucede más adelante”.

Hasta el cierre de esta edición, Daniela Darcourt no ha emitido un pronunciamiento oficial confirmando la noticia.

