Escuchar
(2 min)
A diferencia de lanzamientos anteriores, "Quién" explora una narrativa de despedida con letras que apelan al sentimiento de nostalgia | Foto: Difusión

A diferencia de lanzamientos anteriores, "Quién" explora una narrativa de despedida con letras que apelan al sentimiento de nostalgia | Foto: Difusión

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A diferencia de lanzamientos anteriores, "Quién" explora una narrativa de despedida con letras que apelan al sentimiento de nostalgia | Foto: Difusión
A diferencia de lanzamientos anteriores, "Quién" explora una narrativa de despedida con letras que apelan al sentimiento de nostalgia | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La cantante peruana Daniela Darcourt presentó oficialmente su nuevo sencillo titulado “Quién”, una propuesta musical que transita desde la balada emotiva hacia los ritmos de la salsa moderna, donde participó en el proceso de composición y producción activamente.

TE PUEDE INTERESAR

Daniela Darcourt lanza “Quién”, su nuevo sencillo que fusiona balada y salsa
Música

Daniela Darcourt lanza “Quién”, su nuevo sencillo que fusiona balada y salsa

Tres días, más de 100 artistas y una inversión más accesible: las razones por las que los peruanos eligen Lollapalooza Chile
Tendencias

Tres días, más de 100 artistas y una inversión más accesible: las razones por las que los peruanos eligen Lollapalooza Chile

“Vivir de lo que hiciste hace 40 años sería conformista”: Christian Meier habla de sus inicios, la fama, la pausa y la vigencia
Historias

“Vivir de lo que hiciste hace 40 años sería conformista”: Christian Meier habla de sus inicios, la fama, la pausa y la vigencia

Nunca hubo tanta música ni tan poco acuerdo: lo que revelan los Grammys 2026 sobre el nuevo orden del pop
Tendencias

Nunca hubo tanta música ni tan poco acuerdo: lo que revelan los Grammys 2026 sobre el nuevo orden del pop