Daniela Darcourt lanza “Quién”, su nuevo sencillo que fusiona balada y salsa

La cantante peruana Daniela Darcourt presentó oficialmente su nuevo sencillo titulado “Quién”, una propuesta musical que transita desde la balada emotiva hacia los ritmos de la salsa moderna, donde participó en el proceso de composición y producción activamente.

Así, el sencillo fue trabajado bajo la producción de Dj Buddha y Eliot El Mago D Oz, logrando una fusión que integra estructuras del mambo con una lírica centrada en la pérdida amorosa y vulnerabilidad.

Por otro lado, a diferencia de lanzamientos anteriores, “Quién” explora una narrativa de despedida con letras que apelan al sentimiento de nostalgia, culminando en un mambo explosivo, técnica de salsa moderna para equilibrar el drama con lo bailable.

“Esta canción es un pedazo de mi corazón, quería capturar esa vulnerabilidad que todos sentimos al perder un amor, y coescribirla me permitió inyectar mi propia esencia en cada verso”, dijo Daniela sobre este proceso creativo.

Proyección internacional y próximos eventos de Daniela Darcourt

El lanzamiento de “Quién” ocurre en un momento clave para la carrera de Darcourt, quien recientemente fue integrada a la clase 2025 de la Recording Academy (Grammy) y mantiene un historial de nominaciones en los Latin Grammy.

Darcourt, que ha realizado giras por Estados Unidos, Europa y diversos países de Sudamérica, tiene programada una presentación este 17 de marzo en el Gran Teatro Nacional de Lima, con el espectáculo denominado “Una noche diferente”.

De acuerdo con los organizadores, las últimas entradas están disponibles en Teleticket.