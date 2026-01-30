Publican “Atrapado en Caracas”, novela sobre el amor, el peligro y la migración peruana

A más de un año del lanzamiento de “Lima Salvaje”, el escritor y educador peruano Luis Rodríguez Espinal lanza su nueva novela titulada “Atrapado en Caracas”.

Esta obra, de carácter independiente y autogestionada, ofrece una mirada cruda y honesta sobre un fenómeno pocas veces recordado: la migración de peruanos hacia Venezuela.

La trama sigue a Bruno Villa, un profesor de filosofía que, tras intentar alejarse de su agitado pasado en Lima, decide cruzar fronteras impulsado por el verdadero amor. Sin embargo, su llegada a la capital venezolana lo sumerge en una vorágine de desafíos.

Portada de 'Atrapad en Caracas', libro de Luis Rodríguez Espinal

A lo largo de 266 páginas, Villa se enfrenta a criminales, policías corruptos y situaciones límite que reflejan la dura realidad de muchos migrantes.

Rodríguez Espinal describe la obra como una invitación a mirar el fenómeno migratorio “con menos romanticismo y más honestidad”, centrándose en el desarraigo y la lucha por sobrevivir en territorio ajeno.

“Me inspiró la necesidad de contar una buena historia y mostrar el verdadero rostro de la realidad urbana”, señala el autor, quien desea llamar la atención de sellos editoriales que apuesten por su narrativa.

Asimismo, agregó: "‘Atrapado en Caracas’ nace de la necesidad de narrar una migración que hoy pocos recuerdan: la de los peruanos que vieron en Venezuela una promesa de prosperidad”.

¿Dónde conseguir el libro?

“Atrapado en Caracas” ya se encuentra disponible al público. Los interesados en adquirirlo podrán comprarlo en el Stand D-11 del Campo Ferial Amazonas en Lima, o directamente con el autor a través del teléfono (+51) 997 493 391, así como mediante sus redes sociales

Sobre el autor: ¿Quién es Luis Rodríguez Espinal?

Luis Rodríguez Espinal (Lima, 1974) es educador egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con maestría en Educación, tiene la especialidad de Filosofía y Ciencias Sociales y además cuenta con una notable carrera gastronómica.

Y es que, ha representado la cocina peruana en ciudades como Zúrich, Ottawa, Roma y Lisboa. Es autor de “Cocino, luego existo” (2013) y “Lima salvaje” (2019), obra que forma parte de una trilogía que hoy continúa con este lanzamiento.