Publican “Atrapado en Caracas”, novela sobre el amor, el peligro y la migración peruana

A más de un año del lanzamiento de “Lima Salvaje”, el escritor y educador peruano Luis Rodríguez Espinal lanza su nueva novela titulada “Atrapado en Caracas”.
Esta obra, de carácter independiente y autogestionada, ofrece una mirada cruda y honesta sobre un fenómeno pocas veces recordado: la migración de peruanos hacia Venezuela.
La trama sigue a Bruno Villa, un profesor de filosofía que, tras intentar alejarse de su agitado pasado en Lima, decide cruzar fronteras impulsado por el verdadero amor. Sin embargo, su llegada a la capital venezolana lo sumerge en una vorágine de desafíos.
A lo largo de 266 páginas, Villa se enfrenta a criminales, policías corruptos y situaciones límite que reflejan la dura realidad de muchos migrantes.
Rodríguez Espinal describe la obra como una invitación a mirar el fenómeno migratorio “con menos romanticismo y más honestidad”, centrándose en el desarraigo y la lucha por sobrevivir en territorio ajeno.
“Me inspiró la necesidad de contar una buena historia y mostrar el verdadero rostro de la realidad urbana”, señala el autor, quien desea llamar la atención de sellos editoriales que apuesten por su narrativa.
Asimismo, agregó: "‘Atrapado en Caracas’ nace de la necesidad de narrar una migración que hoy pocos recuerdan: la de los peruanos que vieron en Venezuela una promesa de prosperidad”.
“Atrapado en Caracas” ya se encuentra disponible al público. Los interesados en adquirirlo podrán comprarlo en el Stand D-11 del Campo Ferial Amazonas en Lima, o directamente con el autor a través del teléfono (+51) 997 493 391, así como mediante sus redes sociales
Sobre el autor: ¿Quién es Luis Rodríguez Espinal?
Luis Rodríguez Espinal (Lima, 1974) es educador egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con maestría en Educación, tiene la especialidad de Filosofía y Ciencias Sociales y además cuenta con una notable carrera gastronómica.
Y es que, ha representado la cocina peruana en ciudades como Zúrich, Ottawa, Roma y Lisboa. Es autor de “Cocino, luego existo” (2013) y “Lima salvaje” (2019), obra que forma parte de una trilogía que hoy continúa con este lanzamiento.