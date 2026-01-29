Grammy 2026: Lady Gaga se presentará show musical en la 68.° edición de los premios

Escuchar
Además, la intérprete de Bad Romance condenó públicamente las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante uno de sus conciertos en Tokio | (Foto: AFP)

Además, la intérprete de Bad Romance condenó públicamente las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante uno de sus conciertos en Tokio | (Foto: AFP)

Además, la intérprete de Bad Romance condenó públicamente las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante uno de sus conciertos en Tokio | (Foto: AFP)
Además, la intérprete de Bad Romance condenó públicamente las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante uno de sus conciertos en Tokio | (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

Lady Gaga se suma a la lista de los artistas confirmados para actuar en los Grammy 2026 que se llevará a cabo el 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, informó este jueves la Academia de la Grabación.

