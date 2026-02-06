Bad Bunny promete una “enorme fiesta” en el Super Bowl: “Quiero que la gente se divierta”

Bad Bunny ofreció este jueves una conferencia de prensa en el centro de convenciones Moscone, donde compartió detalles sobre su espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl, prometiendo que será una “enorme fiesta” pensada para superar las barreras del idioma.

El cantante, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, protagonizará este domingo 8 de febrero un hito histórico al liderar el primer recital del Super Bowl realizado mayoritariamente en español.

A pesar de los cuestionamiento del artista hacia la administración de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, durante los premios Grammy, Bunny optó por un enfoque centrado en la unidad y el entretenimiento.

“Quiero llevar al escenario, por supuesto, mucho de mi cultura, pero no quiero revelar nada” , afirmó el puertorriqueño. “Solo quiero que la gente se divierta. Va a ser una enorme fiesta. Va a ser lo que la gente siempre puede esperar de mí”.

El intérprete de 31 años, que recientemente hizo historia con su álbum “Debí tirar más fotos”, —el primer trabajo totalmente en español en ganar el Grammy al Álbum del año—, bromeó sobre la accesibilidad de su música para el público angloparlante.

Bad Bunny recibe el premio al álbum del año por "Debí Tirar Más Fotos" durante la 68.ª edición de los Premios Grammy, el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) / Chris Pizzello

“Va a ser fácil. La gente solo tiene que preocuparse por bailar... ni siquiera tienen que aprender español”, señaló entre risas, alternando principalmente el inglés con algunas expresiones en su lengua materna.

Por su parte, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, respaldó la elección del artista, manifestando su confianza en que su presentación del evento servirá para “unir a la gente” a través de la música.

Sobre el ‘show’ de Bad Bunny en el Super Bowl

La presentación del artista puertorriqueño en el medio tiempo del Super Bowl se realizará este 8 de febrero, en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, donde se enfrentarán los Seattle Seahawks y los New England Patriots, a partir de las 6:30 p. m. (hora estadounidense).

Para el domingo, Bunny ha preparado un segmento de 13 minutos que ensayó durante su gira mundial. Aunque se negó a confirmar si habrá invitados especiales, aseguró que su enfoque estará en la “unidad y sanación”.

*Con información de AFP