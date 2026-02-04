Directivo de la NFL respaldó ‘show’ de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: “Tendrá una gran actuación”

En la antesala del Super Bowl, el comisionado de la National Football League (NFL), Roger Goodell, reafirmó este lunes su total confianza en Bad Bunny como figura central del espectáculo de medio tiempo.

Durante la conferencia de prensa oficial previa al encuentro entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, el directivo subrayó la capacidad del artista para conectar con una audiencia global.

“Él entiende que la plataforma del Super Bowl sirve para unir a la gente con su creatividad y talento y él debe aprovechar este momento para lograrlo. Artistas del pasado lo han hecho. Bad Bunny lo entiende, por lo que creo que tendrá una gran actuación” , afirmó el comisionado a EFE.

Un respaldo basado en el éxito

La elección del puertorriqueño llega en un momento cumbre de su carrera, tras haber hecho historia el domingo pasado al ganar el Grammy a ‘Mejor Álbum del Año’.

Este hito lo convirtió en el primer artista en los 68 años de los premios en obtener dicho galardón con un disco íntegramente en español, un factor que la NFL considera determinante para su presencia en Santa Clara.

“Él es uno de los grandes artistas del mundo. Y esa es una de las razones por las que fue elegido para este espectáculo. Creo que todos quieren escuchar a Bad Bunny, eso se demostró en la premiación de anoche”, subrayó Goodell.

Bad Bunny se consagró como la figura central de la 68.ª edición de los Premios Grammy al llevarse tres galardones, incluyendo el codiciado gramófono por Álbum del Año por 'Debí tirar más fotos' | Foto. Archivo GEC / SYSTEM

Respuesta ante las críticas contra Bad Bunny

A pesar del entusiasmo, la designación del ‘Conejito Malo’ no ha estado exenta de controversia. Y es que, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien confirmó que no asistirá al partido, calificó previamente la elección como “pésima” y acusó al artista de “sembrar odio”.

Ante estos cuestionamientos y las posibles preocupaciones sobre el orden público, Goodell fue tajante al asegurar que el protocolo de seguridad se mantendrá bajo los estándares habituales de alta rigurosidad.

Bad Bunny en Lima | (Fotos: Raúl Umeres)

“La seguridad es obviamente una de las cosas en las que más nos centramos, pero no veo ningún cambio en los preparativos para el Super Bowl respecto a otros”, concluyó el directivo.

El Super Bowl LX se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en California, donde se espera que la actuación de Bad Bunny consolide la estrategia de la NFL por atraer a un mercado joven y diverso.

*Con información de EFE