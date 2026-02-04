Super Bowl: filtran posible setlist de Bad Bunny para el show de medio tiempo

Cada vez falta menos para el Super Bowl LX y, además del esperado duelo por el trofeo Vince Lombardi entre Seattle Seahawks y New England Patriots, uno de los mayores atractivos será el show del medio tiempo, que este año tendrá como protagonista a Bad Bunny. Desde que se confirmó su participación, la expectativa no ha dejado de crecer, especialmente por conocer el posible setlist que interpretará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium.

La presentación del artista puertorriqueño será histórica por varios motivos. Por un lado, se convertirá en el primer boricua en encabezar el ‘Halftime Show’ del Super Bowl; por otro, representa un nuevo intento de la NFL por conectar con un mercado que aún busca consolidar, como el de Centro y Sudamérica.

Aunque la NFL suele mantener en reserva los detalles del espectáculo, en redes sociales comenzó a circular un posible setlist atribuido a una filtración del productor Tiany. El listado apareció en Apple Music bajo el nombre “Megamix del Super Bowl LX 2026 (mezcla de DJ)” y reúne una combinación de éxitos globales y canciones incluidas en la más reciente gira del cantante.

El presunto repertorio ha llamado la atención porque incluye varios temas del álbum Debí Tirar Más Fotos, producción que el último fin de semana le permitió a Bad Bunny ganar el Grammy a Álbum del Año, lo que refuerza las expectativas sobre la magnitud del espectáculo.

Super Bowl LX: el posible setlist de Bad Bunny

Monaco

Nuevayol

Chambea

Solo de Mí

Safaera

Dákiti

25/8

Vuelve Candy B

Voy a llevarte pa PR

Eoo

Moscow Mule

Tití Me Preguntó

La Santa

Baile inolvidable

Efecto

El Apagón

Callaita

DtMF

NFL respalda a Bad Bunny en medio de críticas previas al Super Bowl

Desde que Bad Bunny fue anunciado como el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl LX, las críticas no se hicieron esperar y se intensificaron en la semana previa al partido. Ante este escenario, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, se pronunció públicamente sobre la polémica.

En conferencia de prensa, Goodell fue consultado por el discurso que el cantante ofreció tras ganar el Grammy a mejor álbum del año, en el que se manifestó en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y sobre la posibilidad de que repita un mensaje similar durante el evento deportivo.

“Creo que Bad Bunny entiende que esta plataforma se utiliza para unir a las personas y ser capaz de congregar a la gente con su creatividad y sus talentos” , afirmó el comisionado.

Goodell también subrayó la confianza de la NFL en el profesionalismo del artista y en el uso responsable de un escenario seguido por millones de espectadores en todo el mundo.

