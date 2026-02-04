Super Bowl: filtran posible setlist de Bad Bunny para el show de medio tiempo

Cada vez falta menos para el Super Bowl LX y, además del esperado duelo por el trofeo Vince Lombardi entre Seattle Seahawks y New England Patriots, uno de los mayores atractivos será el show del medio tiempo, que este año tendrá como protagonista a Bad Bunny. Desde que se confirmó su participación, la expectativa no ha dejado de crecer, especialmente por conocer el posible setlist que interpretará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium.
La presentación del artista puertorriqueño será histórica por varios motivos. Por un lado, se convertirá en el primer boricua en encabezar el ‘Halftime Show’ del Super Bowl; por otro, representa un nuevo intento de la NFL por conectar con un mercado que aún busca consolidar, como el de Centro y Sudamérica.
Aunque la NFL suele mantener en reserva los detalles del espectáculo, en redes sociales comenzó a circular un posible setlist atribuido a una filtración del productor Tiany. El listado apareció en Apple Music bajo el nombre “Megamix del Super Bowl LX 2026 (mezcla de DJ)” y reúne una combinación de éxitos globales y canciones incluidas en la más reciente gira del cantante.
El presunto repertorio ha llamado la atención porque incluye varios temas del álbum Debí Tirar Más Fotos, producción que el último fin de semana le permitió a Bad Bunny ganar el Grammy a Álbum del Año, lo que refuerza las expectativas sobre la magnitud del espectáculo.
Super Bowl LX: el posible setlist de Bad Bunny
Monaco
Nuevayol
Chambea
Solo de Mí
Safaera
Dákiti
25/8
Vuelve Candy B
Voy a llevarte pa PR
Eoo
Moscow Mule
Tití Me Preguntó
La Santa
Baile inolvidable
Efecto
El Apagón
Callaita
DtMF
