“Hollywood impone formas peligrosas de amar”, advierte la directora de la obra “La reunificación de las dos Coreas”

La obra dirigida por Ana Julia Marko estrenará en el teatro Ricardo Blume el 5 de febrero y se encontrará disponible hasta el 12 de febrero.

La obra dirigida por Ana Julia Marko estrenará en el teatro Ricardo Blume el 5 de febrero y se encontrará disponible hasta el 12 de febrero.

La obra dirigida por Ana Julia Marko estrenará en el teatro Ricardo Blume el 5 de febrero y se encontrará disponible hasta el 12 de febrero.
La obra dirigida por Ana Julia Marko estrenará en el teatro Ricardo Blume el 5 de febrero y se encontrará disponible hasta el 12 de febrero.
Por Ángel Navarro Quevedo

“La reunificación de las dos Coreas” no habla de geopolítica, pero sí de fronteras. No de países enfrentados, sino de cuerpos, afectos y vínculos que intentan —a veces sin éxito— encontrarse. El título funciona como una imagen utópica: la fantasía de que dos partes separadas puedan volver a tocarse sin borrarse ni anular sus diferencias. Desde ahí se despliega esta versión corta del texto contemporáneo de Joël Pommerat, que llega al Teatro Ricardo Blume como un mosaico de historias breves.

