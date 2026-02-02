“No somos animales, somos humanos”: Bad Bunny y su activismo desde Puerto Rico hasta los Grammy 2026

Bad Bunny llegó a los Grammy 2026 sabiendo que ese escenario televisado a millones de personas era una extensión natural de un camino que comenzó mucho antes. Porque este rapero con corte de salsero siempre fue de la calle, las redes sociales y conocido por canciones sobre el amor, pero últimamente más sobre una crítica directa al poder en Estados Unidos.

En la ceremonia de los Grammy 2026, Bad Bunny ganó tres gramófonos. Obtuvo el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana y ganó Mejor Interpretación de Música Global por “EoO”. “Antes de decir ‘gracias a Dios’, quiero decir ‘Fuera ICE’”, dijo el cantante en referencia al servicio de control y migración de Estados Unidos con dichas siglas.

”No somos salvajes, animales o aliens; somos humanos y somos estadounidenses. Además, quiero decirle a la gente que no es fácil no odiar en estos días, pero no son más poderosos por eso. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Así que, por favor, si peleamos tenemos que hacerlo con amor”, añadió Benito.

Bad Bunny recibe el premio a ,Mejor

Además, su álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” se llevó el premio a Álbum del Año, siendo así el primer álbum grabado enteramente en español en lograrlo y el último galardón de la noche. “Puerto Rico, créeme que te digo que somos más grandes que 100x35”, dijo el cantante puertorriqueño en referencia a expresión popular que se refiere al estado anexado a Estados Unidos, y que se basa en las dimensiones de largo y ancho de la isla.

“Y no existe nada que no podamos lograr. Gracias a Dios, gracias a la academia, a todas las personas que creyeron en mi durante toda mi carrera, todas las personas que trabajaron en este álbum. Gracias, mami, por parirme en Puerto Rico, te amo. Quiero dedicar este premio a todas las personas que han tenido que huir de su tierra natal para perseguir sus sueños. Para todas las personas que han perdido un ser querido y aun así han tenido que seguir hacia adelante, continuar con mucha fuerza, gracias por tan amor. Los quiero. A todos los artistas que estuvieron antes y que merecieron estar en esta tarima recogiendo este premio, muchas gracias”, cerró la gala Bad Bunny.

Puerto Rico y el origen de una voz activista

Para Bad Bunny, el punto de quiebre ocurrió en 2019, durante el llamado Telegramgate, cuando se filtraron mensajes ofensivos y misóginos del entonces gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. La indignación derivó en protestas masivas en San Juan y otras ciudades de la isla. Entonces, el cantante puertorriqueño reaccionó sin ambigüedades. En Twitter escribió: “¡Voy a bajar pa’ la isla… Esta gente piensa que tenemos miedo y vamos a demostrarle que están bien equivocados! ¡Vamos pa’ encima puñeta!”.

Días después, anunció que pausaba su carrera para sumarse a las manifestaciones. “No tengo corazón ni mente para hacer música. Voy para Puerto Rico, hay que salir todos los días a la calle, no podemos darle la espalda al pueblo”, escribió en Instagram.

Así, Bad Bunny marchó junto a Residente, iLe y miles de ciudadanos frente a La Fortaleza, sede del gobierno del estado. En ese contexto lanzó, junto a ellos, la canción “Afilando los cuchillos”, que se convirtió en un himno de las protestas y acusó directamente a la clase política de corrupción e indiferencia.

Tras la renuncia de Rosselló, celebró con un mensaje que marcó época: “Estoy orgulloso del pueblo… se siente cabrón hacer historia con mi gente, con mi pueblo. ¡Puerto Rico, puñeta!”. Y ese episodio consolidó una imagen que no lo abandonaría. Es decir, de un artista dispuesto a incomodar cuando se trata de su país.

En 2024, de cara a las elecciones en Puerto Rico, volvió a insistir en la participación ciudadana. “Votar es una de las protestas más grandes que puede hacer el pueblo”, dijo.

Ese mismo año, financió vallas publicitarias críticas contra el Partido Nuevo Progresista, con mensajes como “¿Quién vota PNP, no ama a Puerto Rico?” y “Votar PNP es votar por la corrupción”. En septiembre, durante una entrevista, rompió en llanto al decir: “Los políticos no son superestrellas, son nuestros empleados”. La frase se viralizó y fue leída como un cuestionamiento directo al culto al poder.

LEE MÁS: J Balvin confirma su reconciliación con Bad Bunny y afirma que irá a verlo en el Super Bowl

De la diáspora al escenario global

La conversación se amplió cuando Bad Bunny trasladó ese discurso al contexto estadounidense. En julio de 2025 estrenó el video de “NUEVAYoL”, que incluyó una parodia con la voz de un imitador de Donald Trump diciendo: “Este país no es nada sin los migrantes”. Ante la opinión pública, se leyó como una defensa explícita de la diáspora latina en Estados Unidos.

Ese mismo año, explicó que había dejado fuera a Estados Unidos de su gira “Debí Tirar Más Fotos” por temor a redadas del ICE en los alrededores de sus conciertos. Según argumentó, si asistir a su show se convirtiera en una experiencia de miedo para comunidades migrantes, pues no había otra opción que cancelar.

En octubre de 2025, reaccionó a comentarios ofensivos sobre Puerto Rico hechos durante un mitin vinculado a Donald Trump. Publicó un video de apoyo a Kamala Harris y defendió el orgullo boricua. El gesto reavivó el debate sobre su influencia política en estados con alta población puertorriqueña.

Todo ese recorrido desembocó en los Grammy 2026, celebrados el 1 de febrero en Los Ángeles. Esa noche, “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, álbum elaborado con instrumentos ancestrales de Puerto Rico, ganó el premio a Mejor Álbum de Música Urbana y, de manera histórica, Álbum del Año. ¿El récord? Es el primer disco íntegramente en español en lograr ese reconocimiento en 68 años de la ceremonia.

Muy emocionado, Bad Bunny subió al escenario secándose las lágrimas. Tras agradecer a Dios, a su madre y a su equipo, tomó la palabra en español. Antes de iniciar los agradecimientos formales, lanzó una frase que marcó la ceremonia: “Antes de decir gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE”. El público respondió con una ovación inmediata. Luego continuó.

Esa misma noche, “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” también se impuso frente a trabajos de Justin Bieber, Kendrick Lamar, Tyler, The Creator y Sabrina Carpenter en la categoría principal. El álbum ya había marcado otro precedente meses antes, cuando Bad Bunny se convirtió en el primer artista en español nominado en un mismo año a Álbum, Grabación y Canción del Año.

17/01/2026 Bad Bunny ofreció la noche del viernes un show que tardará tiempo olvidar ya que fue el primer concierto de lo que es su arribo como parte de su gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’. Foto: Raúl Umeres vía ANDINA / RAUL UMERES

El cierre de esta etapa coincide con una expansión de su presencia en América Latina. En el marco de su gira en 2026, Bad Bunny confirmó fechas en Perú, con una demanda que lo llevó a abrir más conciertos ante la alta venta de entradas. El país, de hecho, ha sido uno de los lugares donde creció desde “ACHO PR”, éxito del cantante junto a Bad Bunny, Ñengo Flow, Arcángel, De La Ghetto.

Como forma de expresión entre amigos, “Acho” está unido a “PR”, siglas de Puerto Rico. Incluso antes de despegar con ese éxito en 2023, su tierra siempre ha estado en su corazón.