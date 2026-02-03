Premios Luces 2026: conoce la hora exacta en que se revelan los nominados

A las 00:01 horas de este miércoles 4 de febrero, cuando el día cambia de piel y la ciudad parece respirar distinto, el arte, la cultura y el entretenimiento peruano volverán a ocupar el centro de la escena. En la web de El Comercio, se encenderá una de las señales más esperadas del calendario para los creadores y sus respectivas obras: se darán a conocer los nominados a los Premios Luces 2026.

No es un anuncio menor. Para quienes crean, interpretan, dirigen, escriben, filman, diseñan o producen contenidos en el Perú, los Premios Luces representan algo más que una estatuilla. Son una vitrina, un reconocimiento colectivo y, sobre todo, una conversación abierta con el público.

Esta será la vigésimo primera edición de un galardón que nació como una simple encuesta digital —“Los mejores”— y que, con los años, se consolidó como una institución capaz de tomarle el pulso al arte, la cultura y el entretenimiento del país.

El espíritu del premio se mantiene intacto: es el público quien decide. En un escenario donde crear suele implicar remar contra la corriente, la votación se convierte en un gesto poderoso. Un aplauso digital que reconoce el esfuerzo de quienes persisten, crean y arriesgan, incluso cuando el contexto no siempre acompaña.

Este año, los lectores podrán votar en ocho grandes áreas: Televisión, Cine, Artes escénicas, Música, Artes visuales, Moda, Letras y Contenido digital. En total, se entregarán 37 estatuillas, dos más que en la edición anterior.

A la lista se suman nuevas distinciones que dialogan con los hábitos actuales: Mejor conductor de programas de streaming y Mejor influencer, categorías que reconocen el impacto de las plataformas digitales y las redes sociales en la forma de contar historias y conectar con audiencias.

Detrás de cada nominación hay un proceso riguroso. A lo largo del año, periodistas de El Comercio siguieron de cerca conciertos, estrenos, exposiciones, publicaciones y lanzamientos. De esas coberturas surgieron propuestas, debates y listas preliminares que luego fueron afinadas en reuniones editoriales, siempre con un criterio claro: que los nominados representen lo más relevante y comentado del año cultural. Cada subcategoría reúne entre cinco y diez nombres. Además, especialistas externos aportaron su mirada para enriquecer la selección y ampliar el espectro de voces y disciplinas.

Habrá, como es tradición, un Premio a la Trayectoria, elegido directamente por el Diario. Es el único reconocimiento que no pasa por la votación del público y que busca rendir homenaje a una figura cuya huella ya es parte de la historia cultural del país.

Votar será sencillo: bastará ingresar a elcomercio.pe, registrarse gratuitamente como usuario, elegir las categorías de interés y enviar el formulario. No es necesario participar en todas las categorías y, para facilitar la experiencia, se ha incorporado un buscador que permite ubicar rápidamente a los nominados.

Los ganadores se anunciarán en las próximas semanas a través de todas las plataformas de El Comercio. Hasta entonces, la invitación está hecha. Porque los Premios Luces no solo celebran obras y trayectorias: invitan a los lectores a ser parte activa del diálogo del arte la cultura y el entretenimiento del país. Y en ese diálogo, cada voto cuenta.