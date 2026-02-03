Por Sonia del Águila

A las 00:01 horas de este miércoles 4 de febrero, cuando el día cambia de piel y la ciudad parece respirar distinto, el arte, la cultura y el entretenimiento peruano volverán a ocupar el centro de la escena. En la web de El Comercio, se encenderá una de las señales más esperadas del calendario para los creadores y sus respectivas obras: se darán a conocer los nominados a los Premios Luces 2026.

Premios Luces 2026: conoce la hora exacta en que se revelan los nominados
Cine

Premios Luces 2026: conoce la hora exacta en que se revelan los nominados

Los 40 años de Pixar: el estudio de animación digital que nos hizo creer que los dibujos tienen alma
Cultura contemporánea

Los 40 años de Pixar: el estudio de animación digital que nos hizo creer que los dibujos tienen alma

El legado de Buster Keaton, el gigante del cine mudo que prefería el silencio al aplauso fácil
Cultura contemporánea

El legado de Buster Keaton, el gigante del cine mudo que prefería el silencio al aplauso fácil

Masacre y Sacra encabezan “Rosa y Espina”, el irrepetible concierto de metal peruano
Cine

Masacre y Sacra encabezan “Rosa y Espina”, el irrepetible concierto de metal peruano