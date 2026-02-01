Premios Luces 2026: este miércoles empiezan las votaciones

Uno de los momentos más esperados por los creadores de arte, cultura y entretenimiento del Perú se acerca. Este miércoles 4 de febrero El Comercio revelará la lista de nominados a los Premios Luces 2026; vigésimo primera edición de lo que empezó solo como la encuesta web “Los mejores” y que terminó convertida en una institución. Como cada año, el objetivo del premio es dejar que el público con su voto premie a los creadores y sus respectivas obras, que contra viento y marea continúan produciendo en un país donde la cultura siempre tiene que realizar un mayor esfuerzo para llegar al público.

Los votantes de los Premios Luces podrán elegir a sus favoritos en ocho categorías principales: Televisión, Cine, Artes escénicas, Música, Artes visuales, Moda, Letras y Contenido digital. No obstante, esta vez entregaremos 37 estatuillas, dos más que el año anterior. Este 2026 se han añadido nominados para el premio a Mejor conductor de programas de streaming y Mejor influencer. De este modo, el galardón responde al actual panorama de los contenidos en redes sociales.

¿Cómo se seleccionan a los nominados a los Premios Luces? Periodistas de El Comercio propusieron a sus favoritos en múltiples rubros, esto en base a las coberturas periodísticas que llevaron a cabo a lo largo del año previo. Las propuestas surgen sobre la base de lo más comentado del año, a través de nuestros textos: se revisan las crónicas de conciertos, las películas vistas, los libros leídos, las muestras artísticas y demás producciones de arte, cultura y entretenimiento. Tras ello se elabora una lista preliminar con múltiples nombres por cada subcategoría.Tras varias reuniones, se definen a los nominados, que nunca son menos de cinco ni más de 10 en cada subcategoría.

Eligieron a los nominados el editor de Luces Juan Carlos Fangacio, el coordinador web Alfonso Rivadeneyra, los redactores Sonia del Águila, Ángel Navarro y Leslie A. Galván, así como el editor de El Dominical, Enrique Planas. Adicionalmente, se contó con la asesoría de expertos para que la lista sea lo más representativa posible del escenario cultural peruano. Adicionalmente habrá un premio a la trayectoria entregado a una personalidad específica; este es el único premio por el que no se vota, lo elige el Diario.

Para votar solo hay que ingresar a la página web elcomercio.pe/premios-luces/, elegir las categorías preferidas, ir al final del formulario y enviar las respuestas. Para esto hay que registrarse como usuario de El Comercio, lo cual es gratis. No es obligatorio votar por todas las categorías. Además, se ha habilitado un buscador para ubicar a los nominados favoritos con mayor rapidez.

Los ganadores de los Premios Luces 2026 serán anunciados en las próximas semanas en todas nuestras plataformas. Como cada año, el premio no solo busca reconocer trayectorias y obras destacadas, sino también fomentar la participación activa de los lectores en la discusión cultural del país, reforzando el vínculo entre creadores y audiencias en un contexto donde la cultura sigue abriéndose paso con esfuerzo y convicción. Tu voto hace la diferencia.