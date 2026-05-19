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La hora del debate

Lo importante no es el lugar, sino los temas a tratar.

    Editorial El Comercio
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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Definidos los candidatos que competirán en la segunda vuelta de las elecciones, lo que corresponde ahora es establecer el marco y la materia de los debates que deberán sostener entre ellos. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha confirmado dos instancias de confrontación pública: un debate técnico entre los equipos de gobierno de ambas agrupaciones, programado para el 24 de mayo en la sede del JNE en el jirón Nasca, en Jesús María; y el debate presidencial entre los candidatos, fijado para el 31 de mayo en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. Ambas citas tienen lugar antes de la segunda vuelta del 7 de junio, y su celebración es una buena noticia para la democracia. Sin embargo, a la natural confrontación entre los dos candidatos finalistas, resulta conveniente que los vicepresidentes de cada una de las partes sostengan también una compulsa de planes y perfiles. El aspirante presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, había querido imponer la localidad de Chota, en Cajamarca, como el emplazamiento de la discusión, en un intento de replicar la atmósfera de cargamontón que su actual adversaria debió enfrentar en ese lugar cuando contendió con Pedro Castillo (a quien Sánchez nítidamente ha intentado emular a lo largo de toda la campaña). Eso, sin embargo, no pasó de ser una jugada política, ya que, por un lado, la plaza del debate no puede ser determinada unilateralmente; y, por otro, lo auténticamente importante de las confrontaciones de las que estamos hablando son las materias a discutir y las capacidades de las personas que cada partido está anunciando como parte de sus cuadros para gobernar.

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