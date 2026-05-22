El pasado 12 y 13 de abril, miles de peruanos acudieron a las urnas para elegir entre un récord de 35 candidatos presidenciales, así como a senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino. A pesar de una serie de problemas que tuvo la jornada debido a la falta de distribución del material electoral en ciertas partes de la capital, esto ocasionó retrasos en la instalación de mesas y ausencias de ciudadanos designados para recibir los votos. Aun así, gran parte de la población habilitada logró cumplir con su deber cívico. Precisamente, a puertas de una segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), ha surgido una duda entre la ciudadanía sobre si los votantes que cumplan 18 años después del primer balotaje pueden sufragar. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿LOS JÓVENES QUE CUMPLEN 18 AÑOS DESPUÉS DE LA PRIMERA VUELTA PUEDEN VOTAR EN LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL?

Según el padrón aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un total de 27 325 432 ciudadanos quedaron habilitados para sufragar en las Elecciones Generales 2026. De esa cifra, 12 995 026 corresponden a hombres y 13 119 593 a mujeres residentes en el territorio nacional. En tanto, el registro de electores en el extranjero está conformado por 549 300 hombres y 661 513 mujeres. Así, ante la duda de muchas personas sobre si podrán votar al cumplir 18 años y contar con DNI de adulto, la situación es distinta. Para esta segunda vuelta del domingo 7 de junio, los jóvenes que hayan cumplido la mayoría de edad después del 13 de abril de 2026 no podrán sufragar. Esto se debe a que el padrón electoral para este proceso se cerró el pasado 14 de octubre del 2025, por lo que si cumplen años en junio no están obligados en votar.

@onpe_oficial ✨ ¿Tienes 17 años y no sabes si podrás votar en las Elecciones Generales 2026? 🗳️ 👉 Si cumples 18 años hasta el mismo día de las elecciones (domingo 12 de abril de 2026), ¡sí podrás votar! 🎉 📢 Además, si ya tramitaste tu DNI de mayor de edad a los 17 años, no necesitas sacar uno nuevo. 💪 Así que ya sabes: prepárate para vivir tu primera experiencia electoral y haz que tu voto cuente. #EG2026 #VotoInformado ♬ sonido original - La ONPE

¿CÓMO SERÁ LA CÉDULA DE VOTACIÓN PARA LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL 2026?

Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializara que los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarán a una segunda vuelta presidencial, programada para este domingo 7 de junio, ambos iniciaron formalmente su campaña electoral en medio de críticas y cuestionamientos. Frente a esta situación y a pocas semanas de que más de 27 millones de peruanos se acerquen a las urnas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que la nueva cédula estará compuesta únicamente por dos secciones, es decir, en el lado izquierdo se ubicará el símbolo de Fuerza Popular junto a la fotografía de Fujimori, mientras que en el lado derecho aparecerán el emblema de Juntos por el Perú y la imagen de Sánchez. Eso no es todo, la ONPE indicó que esta boleta electoral tendrá unas dimensiones de 21 centímetros de ancho y 16 centímetros de alto.