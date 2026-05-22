Por Redacción EC

El pasado 12 y 13 de abril, miles de peruanos acudieron a las urnas para elegir entre un récord de 35 candidatos presidenciales, así como a senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino. A pesar de una serie de problemas que tuvo la jornada debido a la falta de distribución del material electoral en ciertas partes de la capital, esto ocasionó retrasos en la instalación de mesas y ausencias de ciudadanos designados para recibir los votos. Aun así, gran parte de la población habilitada logró cumplir con su deber cívico. Precisamente, a puertas de una segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), ha surgido una duda entre la ciudadanía sobre si los votantes que cumplan 18 años después del primer balotaje pueden sufragar. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.