Por Redacción EC

Canadá vs. Marruecos EN VIVO | Sigue el partido por octavos de final del Mundial 2026

Las selecciones de Canadá y Marruecos abren los octavos de final del Mundial 2026 con un partido que se jugará este sábado 4 de julio, a las 12 pm (hora peruana), en el estadio de Houston. Sigue las incidencias de este encuentro aquí en El Comercio.  

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