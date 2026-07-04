Canadá vs. Marruecos EN VIVO | Sigue el partido por octavos de final del Mundial 2026
Las selecciones de Canadá y Marruecos abren los octavos de final del Mundial 2026 con un partido que se jugará este sábado 4 de julio, a las 12 pm (hora peruana), en el estadio de Houston. Sigue las incidencias de este encuentro aquí en El Comercio.
Las selecciones de Canadá y Marruecos abren los octavos de final del Mundial 2026 con un partido que se jugará este sábado 4 de julio, a las 12 pm (hora peruana), en el estadio de Houston. Sigue las incidencias de este encuentro aquí en El Comercio.