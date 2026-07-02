Durante este mes de julio, las municipalidades de Carabayllo y San Juan de Lurigancho han activado jornadas especiales para facilitar la obtención del DNI electrónico sin costo. Ante la alta demanda de este documento, estas jurisdicciones han organizado operativos para sectores prioritarios. El objetivo es descentralizar la atención y permitir que menores, adultos mayores y personas con habilidades especiales completen sus trámites de manera eficiente, gratuita y cercana a sus hogares. Con estas campañas, las autoridades locales buscan reducir las brechas de acceso a la identidad y aliviar la carga de oficinas centrales. Si usted pertenece a los grupos convocados, esta es la oportunidad ideal para gestionar su documento. Descubre dónde acudir, qué requisitos llevar y los horarios exactos para no dejar pasar esta oportunidad.

¿CUÁLES SON LOS PUNTOS Y HORARIOS DE ATENCIÓN SEGÚN EL DISTRITO?

Para facilitar el acceso a la identificación electrónica, los municipios han designado puntos específicos con cronogramas diferenciados:

Carabayllo

La municipalidad ha determinado que la Agencia Municipal San Pedro sea el centro de operaciones. La jornada se desarrollará todos los miércoles del mes en curso, operando de 09:00 a. m. a 1:00 p. m. La entidad fue enfática al señalar que “la gestión se brindará únicamente dentro del horario establecido”, por lo que llegar temprano es fundamental.

San Juan de Lurigancho

Este distrito realizará una jornada única el martes 07 de julio. La atención se llevará a cabo en el frontis del mercado San Hilarión, situado en el Jr. Los Peltres 2000. El horario de apertura está programado para las 9:30 a. m. y, según la convocatoria, el sitio fue escogido debido a su “alta afluencia”.

Foto: Andina

¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS Y QUÉ DOCUMENTOS DEBEN PRESENTAR?

El acceso al DNI electrónico gratuito está restringido a sectores específicos.

En Carabayllo: Se atenderá a niños y adolescentes (de 0 a 17 años), adultos mayores (desde los 60 años) y ciudadanos con discapacidad.

Se atenderá a niños y adolescentes (de 0 a 17 años), adultos mayores (desde los 60 años) y ciudadanos con discapacidad. En San Juan de Lurigancho: El beneficio alcanza a menores de hasta 11 años, adolescentes de 12 a 16 años, personas de la tercera edad y ciudadanos con discapacidad.

Para realizar el trámite con éxito, resulta obligatorio llevar el DNI del beneficiario, ya sea en formato físico o copia. Asimismo, es necesario presentar un recibo de agua o luz para validar el domicilio declarado.

En cuanto a las personas con discapacidad, la comuna de Carabayllo recordó que “el cumplimiento de los documentos exigidos será clave”, lo que incluye la presentación obligatoria de la copia del carné de Conadis para sustentar su condición.

(Fuente: El Peruano)

¿QUÉ REGLAS ESPECIALES SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA EL TRÁMITE?

Dado que se trata de campañas con cupos restringidos, las autoridades han emitido directrices específicas para asegurar una atención fluida y sin contratiempos.

Los usuarios de San Juan de Lurigancho deben considerar que, para procesos de renovación, es obligatorio portar el documento anterior. Si se trata de menores de edad, estos deben asistir con sus padres; en caso de que acudan acompañados por otro familiar, es indispensable presentar la partida de nacimiento de los progenitores para validar el vínculo.

Por otro lado, la Municipalidad de Carabayllo enfatizó la importancia de la organización previa. Debido a que la atención es por orden de llegada, el municipio subrayó que “la atención será limitada”, exhortando a los vecinos a acudir con anticipación para evitar quedar fuera por la finalización del horario diario, según informa Infobae.

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