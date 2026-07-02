DNI electrónico GRATIS en julio: revisa cómo puedes obtenerlo y en qué punto de atención | Composición EC: Andina / Gémini
DNI electrónico GRATIS en julio: revisa cómo puedes obtenerlo y en qué punto de atención | Composición EC: Andina / Gémini
Por Redacción EC

Durante este mes de julio, las municipalidades de Carabayllo y San Juan de Lurigancho han activado jornadas especiales para facilitar la obtención del DNI electrónico sin costo. Ante la alta demanda de este documento, estas jurisdicciones han organizado operativos para sectores prioritarios. El objetivo es descentralizar la atención y permitir que menores, adultos mayores y personas con habilidades especiales completen sus trámites de manera eficiente, gratuita y cercana a sus hogares. Con estas campañas, las autoridades locales buscan reducir las brechas de acceso a la identidad y aliviar la carga de oficinas centrales. Si usted pertenece a los grupos convocados, esta es la oportunidad ideal para gestionar su documento. Descubre dónde acudir, qué requisitos llevar y los horarios exactos para no dejar pasar esta oportunidad.

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