El calendario marca una semana especial para quienes necesitan realizar gestiones relacionadas con su Documento Nacional de Identidad (DNI). Desde este lunes 7 hasta el domingo 13 de setiembre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) llevará sus servicios a distintos puntos mediante campañas itinerantes. La iniciativa permitirá que ciudadanos puedan acceder gratuitamente a diversos trámites vinculados con el DNI. Así, durante estos días, las jornadas acercarán la atención registral a la población.

Las campañas recorrerán diferentes lugares durante la semana para facilitar el acceso a quienes requieran actualizar o gestionar su documento. La propuesta busca que más ciudadanos puedan realizar sus trámites sin asumir costos por los servicios contemplados en la campaña. Con cada jornada, las personas tendrán una nueva oportunidad para poner en regla su identificación. De esta manera, el Reniec apuesta por llevar sus servicios directamente a la comunidad.

Estas son las regiones en donde se realizarán las campañas del DNI electrónico gratuito hasta el domingo

La campaña de DNI gratuito ampliará su recorrido por distintos rincones del país durante esta semana. Las jornadas itinerantes llegarán a regiones como Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa y Ayacucho, acercando los servicios del Reniec a más ciudadanos. El despliegue también alcanzará Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica y Junín. Así, pobladores de varias zonas tendrán la oportunidad de realizar gratuitamente los trámites contemplados.

El recorrido continuará por La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua y Piura, antes de extenderse hacia Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. La campaña también tendrá presencia en la Provincia Constitucional del Callao, completando una amplia cobertura territorial. Con esta iniciativa, el Reniec busca acercar sus servicios a quienes encuentran dificultades para desplazarse hasta sus oficinas. Durante estos días, distintas comunidades podrán aprovechar la atención itinerante para gestionar su DNI.

Conoce las atenciones en donde se desarrollarán la entrega de este DNI electrónico gratuito

Durante la semana, las campañas itinerantes encontrarán nuevos escenarios para acercar los servicios del Reniec a la población. Las atenciones se instalarán en municipalidades, centros de salud e instituciones educativas de diversas localidades. También se habilitarán espacios en locales comunales, plazas de armas y otros lugares de acceso público. Así, los ciudadanos podrán acudir a puntos cercanos para realizar los trámites relacionados con su DNI.

Sin embargo, no todas las jornadas tendrán la misma dinámica, pues cada punto contará con una programación. Con la campaña en marcha, los ciudadanos podrán revisar con anticipación los detalles de cada jornada para evitar contratiempos. A través del enlace habilitado: (Enlace), podrán conocer las fechas, direcciones y horarios de atención establecidos en cada localidad. También podrán verificar qué servicios estarán disponibles durante la campaña itinerante. De esta manera, la información permitirá a los usuarios elegir el punto más cercano y organizar su visita. Así, el acceso a los trámites gratuitos del DNI quedará a solo una consulta.

Conoce quiénes pueden acceder a los trámites gratuitos del DNI electrónico según la programación establecida

Las campañas itinerantes pondrán especial atención en quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a los servicios de identificación. Menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en condición de vulnerabilidad figuran entre los principales beneficiarios de estas jornadas. En cada localidad, la atención buscará acercar los trámites a quienes más lo necesitan. Así, el Reniec despliega sus servicios con un enfoque orientado a facilitar el acceso y reducir barreras.

De acuerdo con la programación de cada punto, los asistentes podrán realizar distintos trámites vinculados al DNI y recoger documentos gestionados previamente. Las jornadas también ofrecerán orientación y asistencia sobre los procedimientos y servicios registrales disponibles. Cada campaña se convertirá así en un espacio de apoyo para resolver dudas y facilitar gestiones pendientes. De esta manera, la entidad busca acercar sus servicios a las poblaciones que requieren una atención más accesible.

Si has tramitado el DNIe debes saber si está listo para recoger solo hay que consulta el estado de trámite

Quienes ya realizaron el trámite para obtener el DNI electrónico 3.0 pueden seguir de cerca el avance de su documento desde cualquier lugar. Para ello, deben ingresar a la plataforma “Consulta el estado de trámite del DNIe” y comprobar si el proceso ya llegó a su etapa final. Cuando el sistema marque un avance del 100 %, la espera habrá terminado y el documento estará listo para ser recogido. Así, una sencilla consulta permitirá conocer con anticipación si llegó el momento de acudir por el DNI.

Sin embargo, antes de emprender el camino hacia el lugar de recojo, conviene revisar los detalles de la campaña. Los ciudadanos deberán verificar previamente la programación para confirmar que el punto elegido ofrece el servicio de entrega de documentos. Esta comprobación ayudará a evitar desplazamientos innecesarios y permitirá organizar mejor la visita. De esta manera, el recojo del DNI electrónico podrá realizarse de forma más rápida y ordenada.

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