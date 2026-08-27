Contar con un documento de identidad vigente es indispensable para realizar distintos trámites y gestiones. En ese contexto, la Municipalidad de Miraflores puso en marcha una iniciativa que busca facilitar el acceso de los ciudadanos a los trámites relacionados con el DNI electrónico 3.0. La campaña contempla procedimientos gratuitos para quienes necesiten actualizar su documento y estará disponible durante las próximas semanas. La medida cobra relevancia ante la importancia de mantener vigente la información personal y contar con una identificación que incorpore mayores mecanismos de protección. Como se sabe, el DNI electrónico 3.0 ofrece características de seguridad que lo diferencian del tradicional documento azul. Descubre hasta cuándo estará disponible la campaña, quiénes pueden acceder y qué debes saber antes de realizar el procedimiento.

¿HASTA CUÁNDO Y DÓNDE PUEDO TRAMITAR EL DNI ELECTRÓNICO GRATIS?

La jornada comenzó el martes 25 de agosto y permanecerá disponible hasta el 29 de septiembre. El punto de atención funciona en la Casa Tovar, ubicada en la calle Manuel Tovar 255, Miraflores. El servicio se ofrece exclusivamente los martes y jueves, entre las 9:30 a. m. y la 1:00 p. m.

Los ciudadanos pueden recibir información sobre los requisitos y condiciones para completar el procedimiento correspondiente.

Composición EC: Andina

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A ESTA CAMPAÑA?

La municipalidad ha dirigido esta iniciativa a tres grupos específicos:

Menores de edad: pueden acceder desde sus primeros meses de vida hasta los 17 años, siempre que reúnan los requisitos.

Adultos mayores: cuentan con esta alternativa para gestionar su identificación dentro del distrito sin desplazarse a otros puntos.

Personas con discapacidad: también están incluidas entre los beneficiarios para renovar el documento o actualizar información.

¿QUÉ TRÁMITES SE PUEDEN REALIZAR?

La campaña contempla dos procedimientos. El primero es la renovación del DNI electrónico 3.0, dirigida a quienes requieren una nueva versión de su documento. El segundo permite rectificar datos cuando alguna información registrada necesita ser corregida o actualizada.

Antes de acudir, los vecinos deben identificar cuál gestión necesitan y verificar que cumplen las condiciones establecidas por la comuna para recibir atención gratuita.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.

¿POR QUÉ EL DNI ELECTRÓNICO 3.0 ES MÁS SEGURO QUE EL DNI AZUL?

El DNIe 3.0 incorpora elementos que dificultan su falsificación y manipulación, como policarbonato, microimpresiones, hologramas y un chip con funciones de autenticación electrónica. Esto permite comprobar la identidad mediante controles físicos y tecnológicos, no solo a través de una revisión visual.

Estas medidas ayudan a reducir riesgos de suplantación en servicios digitales y operaciones financieras, como la apertura de cuentas con identidades ajenas, la solicitud fraudulenta de préstamos o la modificación de datos vinculados con accesos bancarios.

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