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Alfabetización científica

La alfabetización científica no busca convertir a todos en científicos ni de exigir que cualquier ciudadano entienda física cuántica

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    A fines de los años ochenta, cuando tenía catorce años, acompañé a mi abuelo en un viaje de investigación en el que seguía algunas de las teorías más ambiciosas de la época, como las supercuerdas, la posibilidad de una teoría del todo y los límites de lo que la ciencia podría explicar. Grande fue mi emoción al saber que, como parte del itinerario, se incluía una parada en Ithaca, donde Carl Sagan nos recibiría en su casa para almorzar.

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