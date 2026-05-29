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¿Con sombrero o sin sombrero?

“Lo que resulta aún más preocupante es que Sánchez no haya avalado los principios económicos que Francke esbozó en el debate”.

    Diana Seminario
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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Este domingo 31 de mayo, los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez estarán frente a frente en el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Este duelo será crucial de cara a los indecisos. Los temas que abordarán los representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú (JP) son seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, educación y salud, y economía, empleo y reducción de la pobreza.

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