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Recuerdos del futuro

Esta segunda vuelta se parece a la del 2021, pero no tiene que terminar igual.  

    Mario Ghibellini
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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    El 12 de junio del 2021, días después de la segunda vuelta de ese año, en esta pequeña columna dijimos algunas cosas que hoy queremos recordar. “Si, como las cifras validadas hasta ahora sugieren, Pedro Castillo termina llegando al poder –señalamos en aquella oportunidad–, lo que nos espera a los peruanos no es una administración socialdemócrata o sesgadita hacia la izquierda, sino el intento de implantar en el país un régimen a la venezolana. Si un cierto pudor lo previene a usted de llamarlo comunista, vaya con la denominación que prefiera: socialista, popular, revolucionario... Lo importante será observar cómo camina, cómo aletea y cómo grazna. Si lo hace como pato, no cabrá duda de que es pato. Y si lo hace como el ave rapaz que nos tememos, quedará confirmado que es el pajarraco que veíamos venir volando desde el inicio de la campaña”.

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