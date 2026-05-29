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Recuerdos de Francke

“Francke se atribuye una recuperación que ya estaba viento en popa cuando tomó el timón del ministerio”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

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    Pedro Francke fue ministro de Economía del gobierno de Pedro Castilllo. (Foto: Congreso)
    Pedro Francke fue ministro de Economía del gobierno de Pedro Castilllo. (Foto: Congreso)

    Como hizo el expresidente Castillo en su momento, el congresista Roberto Sánchez reclutó al economista Pedro Francke para el debate “técnico” del domingo pasado. En la escala musical de la extrema izquierda, Francke es la voz de la moderación. “No vamos a expropiar nada”, dijo, rebelándose contra la “gestión directa” de los recursos naturales que plantea el plan de gobierno de su partido; “vamos a desregular”, más bien. Después de pasarse 50 años leyendo a Marx, parecería haber descubierto a Milton Friedman.

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