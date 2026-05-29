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¿Quiere o no quiere?

“Y la cereza del pastel: el temor a terminar en Barbadillo o en situaciones afines, como viene siendo el destino de los presidentes elegidos en las últimas décadas”.

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    A estas alturas es bastante evidente que la campaña de segunda vuelta de Roberto Sánchez es un arroz con mango.

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