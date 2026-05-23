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¿Queremos crecer a gran velocidad?

“No podemos desperdiciar la gran oportunidad”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    En el 2025 bajamos 1,9% el nivel de pobreza luego de haber crecido 3,4% ese año. Si creciéramos 8% al año –como podríamos si recuperamos la estabilidad política y ejecutamos reformas estructurales–, reduciríamos la pobreza entre cuatro y cinco puntos por año. Ya lo hicimos. Pero para eso no podemos elegir una opción que, en el mejor de los casos, repetiría los daños causados por Pedro Castillo.

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