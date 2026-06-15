Por Redacción EC

El Índice de Ciudades Felices 2026, elaborado cada año por el Institute for Quality of Life, con oficinas en Londres y París, analiza ciudades con más de 100.000 habitantes mediante diversos indicadores para determinar qué tan adecuadamente están diseñadas para promover el bienestar, la calidad de vida y la felicidad de sus residentes. A diferencia de otras clasificaciones centradas en el crecimiento económico o el atractivo turístico, este estudio pone el foco en aspectos como el equilibrio urbano, la sostenibilidad y la calidad de los servicios públicos, elementos que, según sus autores, contribuyen de manera directa al bienestar y la satisfacción de la población. Esta información nos lleva a determinar cómo los países viven con tranquilidad debido a las políticas y atenciones que el gobierno les brinda para un mejor estilo de vida.