El Índice de Ciudades Felices 2026, elaborado cada año por el Institute for Quality of Life, con oficinas en Londres y París, analiza ciudades con más de 100.000 habitantes mediante diversos indicadores para determinar qué tan adecuadamente están diseñadas para promover el bienestar, la calidad de vida y la felicidad de sus residentes. A diferencia de otras clasificaciones centradas en el crecimiento económico o el atractivo turístico, este estudio pone el foco en aspectos como el equilibrio urbano, la sostenibilidad y la calidad de los servicios públicos, elementos que, según sus autores, contribuyen de manera directa al bienestar y la satisfacción de la población. Esta información nos lleva a determinar cómo los países viven con tranquilidad debido a las políticas y atenciones que el gobierno les brinda para un mejor estilo de vida.

Conoce los países que encabezan esta lista y precisamente no se encuentran los países potencias

Uno de los datos más llamativos del estudio es que seis de las diez ciudades mejor ubicadas pertenecen a países nórdicos, reflejando el elevado nivel de bienestar que caracteriza a esta región. Las capitales de Dinamarca y Finlandia, Copenhague y Helsinki, encabezan la clasificación gracias a su desempeño en aspectos como accesibilidad económica, movilidad urbana, calidad ambiental y satisfacción de los habitantes. Entre las diez primeras también figuran Uppsala, Malmö, Trondheim y Aarhus. Las ciudades nórdicas destacaron especialmente por la excelencia de sus sistemas de salud, la eficiencia del transporte público, la protección del medio ambiente, los altos niveles de seguridad y el equilibrio entre la vida laboral y personal. Además, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega lograron posicionar numerosas ciudades entre las 50 mejores del ranking, consolidando la reputación de la región como una de las que ofrece mayor calidad de vida y más sólidos sistemas de bienestar social del mundo.

¿Qué otros países figuran en la lista de la felicidad por una mejor economía o estabilidad?

Entre las diez ciudades mejor calificadas también sobresalen Tokio y Ginebra, reconocidas por su fortaleza económica, altos niveles de seguridad, eficiente conectividad y una planificación urbana ejemplar. Para elaborar la clasificación, el índice evalúa diversos indicadores organizados en cinco pilares fundamentales: gobernanza, economía, medio ambiente, movilidad y transporte, así como el acceso de la población a servicios de salud y educación. A partir de estas dimensiones, el estudio examina aspectos clave como la eficacia de las políticas públicas locales, la solidez financiera de las ciudades, la calidad ambiental y la disponibilidad de sistemas sanitarios y educativos accesibles y de calidad para todos los ciudadanos. De esta manera, busca determinar qué tan favorable es cada entorno urbano para el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes.

Estas son las razones por las cuales algunas ciudades del mundo se les llama “ciudades felices”

Las llamadas “ciudades felices” existen porque ciertos entornos urbanos logran crear condiciones que favorecen el bienestar de sus habitantes. No se trata únicamente de que las personas tengan mayores ingresos, sino de que vivan en lugares donde puedan acceder fácilmente a servicios de salud, educación, transporte eficiente, espacios verdes, seguridad y oportunidades de desarrollo. Los expertos señalan que la felicidad urbana surge cuando una ciudad consigue equilibrar crecimiento económico, sostenibilidad ambiental y calidad de vida. En estos entornos, los ciudadanos suelen invertir menos tiempo en desplazamientos, disfrutan de aire más limpio, cuentan con mejores servicios públicos y perciben una mayor sensación de seguridad y estabilidad. Además, factores como la confianza en las instituciones, la participación ciudadana y el equilibrio entre la vida laboral y personal desempeñan un papel fundamental. Cuando las personas sienten que sus necesidades básicas están cubiertas y que disponen de tiempo para la familia, el ocio y las relaciones sociales, los niveles de satisfacción tienden a aumentar.