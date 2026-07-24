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Facultades legislativas para formalizar

“Para reactivar la economía, que es algo que también ha mencionado, o reducir la informalidad, debería seguir más bien el proceso institucional regular”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Se está haciendo costumbre —una mala costumbre— que cada presidente nuevo o nueva pida facultades legislativas al Congreso. Quizás se justifique recurrir a lo que es y debería ser un procedimiento excepcional cuando hay que enfrentar una emergencia, como el Fenómeno del Niño, o un problema mayúsculo, como la criminalidad, aunque vaya uno a saber si son más leyes lo que se necesita para hacerles frente. Eso parece ser lo que tiene en mente la señora Fujimori. Pero para reactivar la economía, que es algo que también ha mencionado, o reducir la informalidad, debería seguir más bien el proceso institucional regular, que es mandar sus proyectos de ley al Congreso para que los discuta y los apruebe (o los rechace).

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