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Optimistas sobre el Perú

“Existe entonces una explicación evolutiva de por qué los humanos tenemos un sesgo optimista. Es porque nos hace conscientes de nuestro sentido de agencia”.

    Augusto Townsend Klinge
    Por

    Fundador de Comité y cofundador de Recambio

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    ¿Cómo mantenerse optimista respecto del futuro del Perú? Recibo con frecuencia esta pregunta cuando la coyuntura electoral hace que suban los niveles de ansiedad. A veces no sé si mi interlocutor está buscando falso consuelo o si quiere medir, cínicamente, hasta dónde llega mi ingenuidad. Yo suelo responder de la misma manera: ser optimista no es una opción, es una obligación moral.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.