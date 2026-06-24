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La filosofía del Super Cholo

“El Super Cholo fue creado para afirmar lo peruano desde la grandeza del más humilde, del despreciado por aquella época, del burlado, del marginado, pero un humilde con una fuerza feroz”.

    Francisco Miró Quesada Rada
    Por

    Exdirector de El Comercio

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (El Comercio)
    (El Comercio)

    Corría el mes de agosto de 1957. En ese año se jugó un campeonato sudamericano de fútbol en Lima. Salió campeón Argentina con una delantera de lujo. A ese equipazo le ganó un Perú donde jugaban grandes futbolistas como Terry, Mosquera, Drago, Asca, Seminario, Delgado. Tenía 9 años. En nuestra casa, mi padre, luego de sus faenas periodísticas e intelectuales, se encerraba en su escritorio a escribir algo que yo desconocía, a tocar saxofón y clarinete que oía desde mi habitación. Un buen día lo escuché gritar: ¡eureka!, una palabra griega que significa ‘lo encontré’. Había creado al Super Cholo.

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