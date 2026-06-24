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La derecha en el poder, no en el discurso

“El principal desafío de este nuevo ciclo político no es ganar elecciones, sino gobernar con resultados”.

    Carlos Arias Suárez
    Por

    Abogado y Magíster en Política Jurisdiccional

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Hace apenas unos años, un escenario como el actual habría parecido improbable. Con Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile, Keiko Fujimori en el Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia, la derecha y la centroderecha han alcanzado una posición de predominio político inédita en América del Sur en lo que va del siglo XXI. Más allá de las legítimas satisfacciones partidarias que ello pueda suscitar, esta coyuntura representa una oportunidad excepcional para demostrar, desde el ejercicio del poder, que las ideas que inspiran a estos liderazgos son capaces de traducirse en prosperidad y estabilidad duraderas.

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