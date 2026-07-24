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El recuento de los daños

“La señora Fujimori tiene por delante el inmenso reto de devolverle al Estado y al Ejecutivo un mínimo de la dignidad perdida”.

    Diana Seminario
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    El martes 28 de julio llega a su fin un período marcado no solo por la inestabilidad de haber tenido cuatro presidentes de la República en cinco años, sino por el desprestigio en el que se hundió la institución presidencial y con ello el Poder Ejecutivo que desde el 2021 no levanta cabeza.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.