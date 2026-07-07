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¿Giro a la derecha?

“Lo que preocupa más es pensar que el problema de la región no es ni la izquierda ni la derecha, sino la incapacidad”.

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Este año, después de los triunfos de Laura Fernández en Costa Rica, Keiko Fujimori en el Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia, se habla de un “giro a la derecha” en América Latina. De hecho, si miramos el conjunto de la región, esta impresión parece justificarse: en Argentina tenemos a Javier Milei, en Chile a Antonio Kast, en Paraguay a Santiago Peña, en Bolivia a Rodrigo Paz, en Ecuador a Daniel Noboa; más al norte, Nayib Bukele en El Salvador sigue apareciendo como un referente atractivo para muchos liderazgos políticos de la región.

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