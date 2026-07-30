La cuenta regresiva oficial se llevará a cabo en la Plaza de Armas de Lima. Aquí te compartimos los pasos para obtener una entrada.
La cuenta regresiva oficial se llevará a cabo en la Plaza de Armas de Lima. Aquí te compartimos los pasos para obtener una entrada.
Por Redacción EC

El próximo 6 de agosto del 2026 se llevará a cabo el inicio de la cuenta regresiva oficial para el inicio de los Juegos Panamericanos Lima 2027. El evento se llevará a cabo en la Plaza Mayor de Lima y será completamente gratis.

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