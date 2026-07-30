El próximo 6 de agosto del 2026 se llevará a cabo el inicio de la cuenta regresiva oficial para el inicio de los Juegos Panamericanos Lima 2027. El evento se llevará a cabo en la Plaza Mayor de Lima y será completamente gratis.

Simone Biles, múltiple campeona olímpica, será la gran invitada de honor para apretar el botón que dará marcha al reloj que se detendrá en un año con el inicio de los Juegos Panamericanos.

Mientras, como invitada del Comité Paralímpico de las Américas (APC) vendrá la colombiana Karen Palomeque, paraatleta que estableció el récord mundial en los 400 metros T38 con un tiempo de 56,60 segundos.

El evento contará con artistas que se encargarán de encender el escenario, además show infantil, activaciones deportivas, música en vivo, lo mejor de nuestra gastronomía y mucho más.

Podrás conseguir las entradas en el siguiente LINK.