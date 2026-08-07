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Simone Biles llegó en mototaxi a la Plaza de Armas
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Simone Biles llegó en mototaxi a la Plaza de Armas
Una llegada muy peruana. La multicampeona olímpica Simone Biles y el presidente de Panam Sports sorprendieron al arribar en una mototaxi a la ceremonia del One Year To Go de los Juegos Panamericanos Lima 2027, desatando la ovación de los asistentes.
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